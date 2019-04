“Basta varianti urbanistiche, finalmente arrivano le regole”

Di:

Foggia, 12 aprile 2019. L’approvazione del Documento Programmatico Preliminare al Piano Urbanistico Generale avvia finalmente, dopo decenni di caos, la definizione di una cornice seria in materia urbanistica. In questi cinque anni abbiamo abolito la cultura e la moda delle varianti urbanistiche tanto in voga prima di noi, perché crediamo che le regole vadano rispettate e debbano valere per tutti.

Un risultato che abbiamo raggiunto con il fondamentale contributo del professor Francesco Karrer, dimostrando concretamente la volontà dell’Amministrazione comunale di attuare una visione dell’urbanistica che sia sviluppo e non speculazione, che sia servizi e qualità della vita e non soltanto mattone. Il DPP è solo l’ultimo dei tanti documenti di programmazione approvati in questo mandato (Piano Strategico del Commercio, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Distretto Urbano del Commercio) ed è l’avvio dell’iter che porterà all’approvazione del PUG. È un documento

che non vincola né modifica l’esistente, ma che consegna a Foggia la strada da seguire, quella della legalità e della crescita.

