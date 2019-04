Di:

Manfredonia, 12 aprile 2019. ”Mia nuora in attesa al settimo mese è stata appena (quasi aggredita) da due cagnolini che come ogni giorno seguono senza nessun controllo del responsabile le pecorelle (smarrite), mia nuora era appena scesa per ritirare dalla scuola bus il fratellino di 3 anni quando all’improvviso si è vista accerchiata da queste due bestioline che le ringhiavano a pochi metri, grazie alle urla della mamma e del vicinato e ad una corsa verso il muretto condominiale (forse) si è evitato il peggio, premesso, che lo spavento e piccole escoriazioni sul corpo di

mia nuora in dolce attesa al settimo mese sono state inevitabili. COSA DOBBIAMO ASPETTARCI LA PROSSIMA VOLTA?”.

(Manfredonia, 12 aprile 2019)