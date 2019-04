Manfredonia. Home Care Premium 2019

Di:

Home Care Premium 2019

Gli aspiranti beneficiari possono presentare domanda fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2019.

Che cosa è

Home Care Premium (HCP) è un programma che prevede l’erogazione di prestazioni sociali ed economiche finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

Destinatari

Dipendenti e pensionati pubblici non autosufficienti, loro coniugi, parenti e affini di primo grado residenti in uno dei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale.

Quali sono le prestazioni

Prestazioni prevalenti

Erogazione da parte dell’INPS di un contributo economico mensile, finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare.

Prestazioni integrative

Erogazione di servizi a carattere domiciliare (svolti da OSS, Assistenti familiari, Educatori professionali ecc.) o servizi a carattere extra-domiciliare.

Modalità di accesso e presentazione della domanda

Gli aspiranti beneficiari possono presentare domanda a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2019 fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2019. I soggetti già beneficiari del Progetto HCP 2017, che ripresenteranno domanda e avranno presentato DSU, saranno ammessi con priorità assoluta in graduatoria, ordinati in base a grado di disabilità. Gli utenti che faranno richiesta di adesione al Progetto HCP 2019 saranno ammessi dopo i beneficiari HCP 2017, ordinati in base ai gradi di disabilità. A seguito di pubblicazione della prima graduatoria, sarà possibile presentare domanda fino al 30 giugno 2022.

Cosa occorre

Delega (modulo AS152) scaricabile dal sito www.inps.it

Pin dispositivo INPS

ISEE socio-santiario (anche ed “ristretto”) oppure DSU

Verbale di invalidità (almeno del 67%)

Per maggiori informazioni è disponibile:

– il Contact Center Integrato INPS: 803 164 gratuito da rete fissa o 06164164 a pagamento da cellulare;

– Sportello Sociale attivo presso l’Ufficio di Piano in via S. Lorenzo, 47 a Manfredonia, dove lo staff della Cooperativa ASSeL riceve nei seguenti giorni ed orari:

mattina: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30

pomeriggio: martedì, mercoledì e giovedì 15.30-19.30

tel. 0884.090248 / 379.1986317 – email: hcpmanfredonia@gmail.com

http://www.comune.manfredonia.fg.it/news_long.php?Rif=6166