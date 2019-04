Manfredonia. Taronna “Nuovo fallimento: parere NON favorevole al Bilancio!”

Di:

Manfredonia, 12 aprile 2019. ”Se ci si accontentasse di constatare la negatività dichiarata dall’Organo di revisione al bilancio previsionale (2019-2021) potrei dichiarare semplicemente di essere d’accordo. Tuttavia, ritengo inconcepibile che tale parere negativo sia legato – come scritto nero su bianco nelle conclusioni della relazione da esso prodotta – alla mancata copertura dei costi previsti per il servizio comunale dei rifiuti urbani.

Come avrò modo di dimostrare nel corso della prossima riunione del Consiglio Comunale di Manfredonia del prossimo lunedì 15 aprile, questo (si spera!) ultimo atto della disastrosa amministrazione di sinistra prosegue nel solco dei precedenti: tutto fumo e niente arrosto.

Punto primo: l’incapacità di agire in modo sostanziale sulla voce dei COSTI che restano pressoché costanti. L’unica cosa che hanno saputo fare è dimezzare i potenziali emolumenti dei consiglieri comunali, dai circa 600€ medi attuali a 300€ circa, al solo fine di disincentivarne l’azione di proposta e di controllo previsti per legge. A titolo personale, vi garantisco che con me non funzionerà!

Punto secondo: l’aumento delle entrate TOTALMENTE ALEATORIO (in buona sostanza si tratta di semplici “speranze”) deriva dall’aumento dell’imposizione fiscale sui cittadini e sulle attività commerciali. PIÙ TASSE PER TUTTI.

Insomma, al peggio non v’è mai fine! Dimissioni confermate?

Le elezioni arriveranno presto, non dimentichiamo”.

Leonardo Taronna

Consigliere comunale

Lega per Salvini premier