A Orsara la “Cittadella dello Sport”: approvato il regolamento

Orsara di Puglia (Fg). Una piccola-grande “cittadella dello sport”. E’ questo l’obiettivo dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Orsara di Puglia, del regolamento relativo alla gestione e all’utilizzo delle strutture sportive comunali. Si tratta del secondo step relativo al programma sulle politiche sportive, che segue all’attuazione di una lunga programmazione sulle politiche dedicate allo sport cominciata nel 2012. “L’inaugurazione del nuovo campo sportivo, lo scorso 27 marzo, e l’approvazione del regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi, sono soltanto l’approdo naturale di un programma di realizzazioni più ampio e articolato”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce. “Negli ultimi 6 anni, siamo riusciti a progettare, farci approvare i relativi finanziamenti, cantierizzare e concludere una serie di interventi molto importanti: dalla palestra comunale al campo da tennis; dagli spogliatoi del campetto della Madonna della Neve, che fu riqualificato dalla precedente amministrazione, al nuovo e bellissimo campo sportivo Leonardo Di Biccari”. Un lavoro fatto sui “contenitori”, per favorire lo sviluppo di nuovi “contenuti”: la partecipazione, le occasioni di aggregazione, l’educazione allo sport come cultura del vivere bene, con valori che richiamino allo stare insieme, al senso di appartenenza, al valore aggiunto di “fare squadra” e lavorare insieme a un obiettivo di crescita individuale e collettiva.

“Si tratta di interventi strutturali, che ampliano per tutti la possibilità di fare sport, di farlo fare ai propri figli, di praticare attività dove l’aspetto ludico va a braccetto con quello educativo e di formazione. Ringrazio per l’impegno e il lavoro svolto il vicesindaco Donato Mascolo, il Consiglio comunale e ogni singolo componente dell’Amministrazione comunale”, ha aggiunto Tommaso Lecce. “Un ringraziamento va anche alla precedente Amministrazione”, ha dichiarato il consigliere comunale delegato Rocco Dedda. “I tre step – programmazione, regolamento e gestione – seguono una logica di potenziamento dei servizi perseguita con costanza e intelligenza”.

Assieme a tutte le altre, l’ultima opera realizzata, vale a dire il completo restyling del campo sportivo, offre una serie di opportunità molto interessanti. Dopo i lavori, il campo sportivo si presenta completamente rinnovato, più funzionale, sicuro, dotato di tutte le caratteristiche necessarie a farne una struttura moderna e fruibile per tutti. L’impianto sportivo è stato riqualificato sia per quanto riguarda il perimetro esterno, sia all’interno dove sono stati rifatti ex novo gli spogliatoi, gli ambienti a servizio della struttura, gli spazi dedicati alla custodia delle attrezzature. Quello di Orsara, adesso, è uno dei campi sportivi più moderni della Capitanata, anche grazie al manto in erba sintetica. Ai precedenti fondi ottenuti per riammodernare la struttura, proprio recentemente si sono aggiunti altri 100mila euro rinvenienti dall’ultimo finanziamento con cui la Regione Puglia ha premiato il progetto presentato dall’Amministrazione comunale. Nuovo manto in erba sintetica, nuovi spogliatoi, gradinata dotata di seggiolini e, a breve, anche di copertura. Il “Leonardo Di Biccari” si presenta come un piccolo gioiello sia dal punto di vista architettonico che funzionale. “E’ un lavoro che intendiamo proseguire e potenziare ulteriormente, con la partecipazione attiva della cittadinanza anche attraverso l’impegno profuso dalle associazioni sportive”, ha concluso il sindaco di Orsara di Puglia.