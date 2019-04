Di:

Dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero [1], parlare di pensione prima del compimento dei 60 anni sembra quasi un’utopia: invece, non molti sanno che a tutt’oggi sopravvivono ancora diverse ipotesi di pensionamento che riguardano i cinquantenni. Non si tratta solo dell’opzione Donna, cioè della tipologia di pensione di anzianità che consente alle lavoratrici di uscire a 58 anni di età (59 anni se autonome): esistono, ad esempio, diverse forme di uscita anticipata anche per gli uomini, quali isopensione, assegno straordinario e il cosiddetto prepensionamento quota 100, che permettono di ottenere il collocamento a riposo prima del compimento dei 60 anni di età.

Per non parlare dei fondi di previdenza speciali, come quelli dei lavoratori dello sport e dello spettacolo, che consentono a specifiche categorie la quiescenza parecchi anni prima rispetto alla generalità degli iscritti all’Inps. Ma come pensionarsi prima dei 60 anni? Bisogna per forza appartenere a qualche particolare categoria di lavoratori? In realtà, andare in pensione prima dei 60 anni è possibile anche per chi non è iscritto a gestioni previdenziali speciali, e per chi non appartiene alla categoria dei lavoratori in esubero e non può fruire di tipologie di uscita agevolata. La stessa riforma Fornero, difatti, offre la possibilità di pensionarsi prima del compimento dei 60 anni, per chi ha iniziato a lavorare presto ed in modo continuativo, attraverso la pensione anticipata ordinaria e dei lavoratori precoci.

