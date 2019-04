Renzo Arbore: “Io, figlio di Foggia e del jazz d’America” FOTO

Di:

L’epopea dei Beatles attraverso la mostra fotografica di Pattie Boyd, l’unico concerto italiano di Brian Ferry dei Roxy Music e poi, stasera (venerdì 12), il concerto jazz di Renzo Arbore con illustri ospiti tra i quali Enrico Rava, l’Italian trio, Stefano Di Battista, Enrico Zanisi, Nicky Nicolai e Noemi. È il Medimex Spring Festival in corso a Foggia, città di nascita dello showman.

Una città, spiega Arbore, che “oltre ad essere casa mia è stata la prima in Italia a scoprire i suoni del jazz grazie alla presenza degli americani nella base dell’aeroporto militare di Amendola. E anche la prima a tramutare musicisti di bande musicali in jazzisti di valore. Foggia ha sempre coltivato un’anima jazzistica e la passione per la musica dal sud degli Stati Uniti, dalla Louisiana”.

fotogallery Enzo Maizzi