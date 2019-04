San Severo piange la scomparsa del dr. Mascia

Di:

La Città di San Severo piange, commossa, la perdita del dr. Simone Mascia, farmacista, imprenditore agricolo noto, conosciuto e stimato da tutti.

“La scomparsa di Simone Mascia – commentano il Sindaco avv. Francesco Miglio ed il Vice Sindaco con delega all’Agricoltura Francesco Sderlenga – lascia un vuoto profondo nella storia recente di questa città, ci lascia una persona che si è spesa tanto per la nostra comunità in tanti settori della vita quotidiana, dal terzo settore allo sport, naturalmente al mondo agricolo, del quale è stato uno dei punti riferimento a partire dagli anni settanta. Ha dedicato la sua vita all’impresa agricola di famiglia che ha seguito per decenni ed ha ricoperto molteplici incarichi in agricoltura con la sua lunga presidenza all’ufficio di zona di CONFAGRICOLTURA. E’ stato per tanti anni presidente del GAl Daunia Rurale di San Severo di cui il Comune di San Severo è ente capofila.

Lo ricordiamo con affetto anche per il suo lungo impegno in campo sportivo, in particolare con la pallacanestro, a lui sono legati tanti bei momenti e soddisfazioni. Alla famiglia esprimiamo le più sentite condoglianze, in particolare alla moglie, prof.ssa Maria Teresa Falcone, ai figli Antonio, Fabrizio, Chiara e Roberta”.