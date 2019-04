San Severo. Polizia arresta 34enne

Di:

San Severo. Nella giornata dell’ 11 aprile, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto Rendina Cristian, classe 1985 in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere.

Il 14 marzo scorso, Rendina è stato tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. In seguito a detto episodio il Pubblico Ministero proponeva la misura dell’aggravamento della pena, proposta che veniva accolta dal Giudice del Tribunale di Foggia, con provvedimento dell’11 aprile 2019.

Rendina dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Foggia.