Strade, l’Assessore Fusilli annuncia: “Entro giugno partiranno 6 cantieri”

Di:

“Entro giugno partiranno 6 cantieri per il rifacimento del manto stradale di 11 vie tra cui Corso Garibaldi nei pressi del Santuario UNESCO e la Panoramica sud”. Lo annuncia il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici e urbanistica della Città di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli. E dall’ufficio tecnico comunale fanno sapere che se si ha necessità di – “effettuare nuovi allacci o manutenzioni, è il momento più favorevole per richiederli ai fornitori di acqua, energia elettrica, gas e telecomunicazioni. Dopo la realizzazione dei lavori l’Ente prenderà in considerazione solamente le istanze che si renderanno indispensabili per evitare di compromettere le nuove pavimentazioni”.

“Possiedi un’abitazione o un’attività commerciale in prossimità delle seguenti vie? Corso Garibaldi, Piazza Cappelletti, Piazza Beneficenza, Corso Vittorio Emanuele, Panoramica sud, Via Marcisi, Via Zuppetta, tratto finale di Corso Giannone, Via Callisto II, Via Borgonuovo, Via per Manfredonia (nella frazione Macchia). Entro giugno, in quelle vie, saranno aperti i cantieri e inizieranno, quindi, i lavori di rifacimento del manto stradale” – fanno sapere da Palazzo di Città – “Se hai necessità di effettuare nuovi allacci o manutenzioni, è il momento più favorevole per richiederli ai fornitori di acqua, energia elettrica, gas e telecomunicazioni. Dopo la realizzazione dei lavori l’Ente prenderà in considerazione solamente le istanze che si renderanno indispensabili per evitare di compromettere le nuove pavimentazioni”.

“Ci scusiamo per i disagi che eventualmente saranno causati dai cantieri ma servono per riqualificare e valorizzare la nostra Città” – continua il Vicesindaco Fusilli – “Naturalmente cercheremo di ridurre al minimo i disagi. Grazie a tutti per la collaborazione”.

Per informazioni e delucidazioni l’Ufficio Tecnico comunale rimane a disposizione e aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 19, tel. +39 0884 566242, ufficiourbanistica@montesantangelo.it. www.montesantangelo.it