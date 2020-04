Auguri di Pasqua: il video commuovente degli ischitellani fuori sede

Un video coinvolgente, emozionante, da parte degli ischitellani fuori sede, grandi e piccoli. Un modo per dire «auguri di Pasqua», sentendosi tutti più vicini nonostante le distanze, specialmente in questo periodo e in questa giornata di festa. L’idea è nata da, che ha prodotto e scritto i testi con. Il video ha visto la partecipazione di molti ragazzi di Ischitella che vivono in altre parti d’Italia e all’estero: studenti, lavoratori, medici e infermieri.

Un dono che ha ricevuto un’immediata condivisione e applauso, in grado di far commuovere di gioia, e di dare forza per non mollare in questa situazione.

Articolo di Valerio Agricola