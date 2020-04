Bari al setaccio: via terra, dall’alto e dal mare: utilizzati elicotteri e droni

. I poliziotti della squadra Volanti dell’UPGSP e di tutte delle specialità della Questura di Bari sin dalle prime ore dell’alba odierna hanno messo in atto numerosi controlli delle vie della città; il fitto volo di elicotteri e droni, hanno supportato gli agenti a terra dalla verticale aerea della intera città. Uno di questi, particolarmente potente e performante è stato messo oggi a disposizione della città di Bari dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Centrale del Controllo del Territorio. Mentre su tutto il litorale di Bari i natanti della Polizia di Stato hanno setacciato tutte le probabili mete di spavaldi bagnanti che sono stati puntualmente sanzionati.L’imponente attività di controllo continuerà incessante nelle due giornate di festa al fine di non vanificare gli sforzi fatti dalla cittadinanza fino ad oggi per arginare la diffusione del coronavirus.