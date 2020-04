Coronavirus, Villani: “Vaccino in tempi record”

Villani ha voluto cogliere anche “l’occasione per ribadire alcune cose. La prima è che il percorso vaccinale di ogni bambino può e deve essere continuato. Direi a maggior ragione in questo periodo”. “L’altro punto è: prepariamoci per l’autunno. E’ importante che tutti coloro che si devono vaccinare per l’influenza lo facciano – ha sottolineato – Il ministero sta preparando l’apposita circolare. Per i bambini, ricordiamocene. Perché mai come questo autunno sarà importante vaccinarsi, è una garanzia per tutti e va fatto”, ha concluso Villani aggiungendo anche che negli ospedali resta garantita anche nell’emergenza la continuità dei percorsi per i bambini malati cronici.