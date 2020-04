Covid19. “Dall’Emilia un incoraggiamento a sostegno della ‘lotta’ per i dati”

, 11 aprile 2020. Nel giorno della comunicazione da parte delladel numero di cittadini a Manfredonia al momento positivi al, con dati non complessivi ma riferiti alla situazione odierna, nuova riflessione da parte della società civile, dei cittadini, dei professionisti, in merito alle modalità di comunicazione perseguite in Puglia per informare le comunità sugli sviluppi di un’emergenza sanitaria di rilevanza mondiale.

“Gent.mo Direttore di Stato Quotidiano, scrivo per complimentarmi -in generale- per l’ottimo servizio di informazione reso ai cittadini dalla testata giornalistica da Lei diretta e -in particolare- per incoraggiarLa nella battaglia intrapresa contro l’occultamento delle notizie e dei dati relativi all’epidemia Covid-19 nella provincia di Foggia e nella città di Manfredonia. Le inoltro un esempio di informazione trasparente fornita dalle autorità preposte alla gestione della crisi pandemica nella regione in cui vivo: https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/coronavirus-emilia-romagna-11-aprile-1.5103992

Con sincera stima”. Avvocato Antonio Murgo, Manfredonia 11 aprile 2020.

Il testo integrale de Il Resto del Carlino: “Coronavirus Emilia Romagna, ancora 84 vittime. Più di 500 i contagiati“. La mappa dei malati per provincia. E nasce il progetto della Regione per una terapia intensiva da 146 posti: investimento da 26 milioni