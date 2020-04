Don Berardino, con la maglia del Napoli, rivolge gli auguri ai bambini

Un regalo molto gradito da parte del parrocodopo la messa della Santa Pasqua andata in streaming dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore di Ischitella., dopo il termine della cerimonia, si è recato in sacrestia per ringraziare e fare gli auguri di Pasqua a ogni singolo bambino delle scuole elementari di Ischitella, alle catechiste e agli anziani.

Non è mancato il momento di simpatia da parte del parroco dopo essersi sfilato l’abito talare per sfoggiare la sua “gioia” e la sua passione attraverso la maglia della squadra del Napoli.

Articolo di Valerio Agricola