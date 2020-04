Foggia. Operatori Pronto Soccorso Riuniti donano uova a bimbi meno fortunati

. Questa mattina gli operatori del Pronto Soccorso di Foggia, diretto dalla Dott.ssa, impegnati in prima linea a fronteggiare l’epidemia, hanno voluto, come ulteriore gesto d’amore, offrire alcune uova di Pasqua, a loro donate dalla Ferrero, ai bambini meno fortunati ospiti presso l’Istituto di Suore di San Giuseppe di Foggia. Manifestazioni di amore e di solidarietà che sono la dimostrazione concreta che un mondo migliore è possibile, una società più attenta ai bisogni di tutti, dove al centro è il bisogno collettivo e non la soddisfazione del singolo.

In rappresentanza di tutti gli operatori del Pronto Soccorso, hanno consegnato le uova di Pasqua ai bambini ospiti dell’Istituto San Giuseppe il Dirigente medico Dott. Vito De Filippis, il coordinatore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Dott. Antonio Scisco, il Capo Sala Dott. Roberto Tristano e l’Infermiere Valentino Gualano. Un’attenzione sempre costante e particolare alla dimensione sociale dei più bisognosi al Policlinico Riuniti di Foggia e non solo un grande sforzo organizzativo di tipo sanitario.

“In un momento storico impegnativo per tutti – ha dichiarato il Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli – vediamo finalmente esaltata la capacità di fare comunità, anche se su fronti diversi. L’occasione della Santa Pasqua mi consente di far giungere il mio pensiero di vicinanza a tutta la comunità ospedaliera, uomini e donne che si impegnano ogni giorno per la salute collettiva. Siamo un popolo generoso, solidale e con un unico grande cuore e sono certo che tutti insieme ce la faremo”.