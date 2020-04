Lavoratori 118 “Caro Emiliano, siamo esposti al rischio esattamente come gli ‘internalizzati'”

Foggia, 11 aprile 2020. “Egregio Presidente della Regione Puglia, sono un autista soccorritore dipendente di una associazione. Un lavoratore precario. Oggi per me è una Santa Pasqua in solitudine. Questa festività che andrebbe vissuta con l’amore ed il conforto dei propri cari, io la trascorrero’ da solo. I miei figli e mia moglie sono andati a vivere altrove, perché esporli al rischio di contrarre il Covid-19 a causa del mio lavoro non mi dava pace. Preferisco saperli al sicuro, anche se questo vuol dire tenerli lontani da me. Questo fa un padre, protegge i suoi figli.

Nonostante questo, resto devoto al mio lavoro, che svolgo con impegno ora più che mai. Non mi sono mai sottratto al mio dovere e mai lo farei, soprattutto in un momento delicato come questo. Molti miei colleghi hanno deciso di lasciare i propri figli come ho fatto io, o i genitori, fratelli o sorelle per non esporli al rischio. Questa è una guerra a tutti gli effetti, la guerra anche degli affetti negati! Noi siamo in prima linea, lavoriamo al pari degli altri autisti soccorritori, quelli “internalizzati”, viviamo le loro stesse difficoltà psicologiche, gli stessi rischi, le stesse paure, ma condividamo anche la loro stessa determinazione, la loro professionalità, le loro capacità. Ciò che ci differenzia sono le tutele e la stabilità lavorativa che noi chiediamo da anni, ma che voi vi ostinate a negarci. In questi anni abbiamo ascoltato solo promesse, ma zero fatti.

Noi lavoratori ci siamo assunti i rischi del nostro lavoro, li affrontiamo e li fronteggiamo tutti i giorni nonostante molte volte non ci siano stati forniti DPI adeguati oppure forniti con il contagocce. Da parte vostra non c’è un solo passo fatto nei nostri confronti. Ci chiedete doveri, ma non ci date diritti. Noi continueremo a combattere per vederli riconosciuti, lo abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi e lo faremo domani, instancabilmente. Dateci la dignità che ogni giorno ci meritiamo indossando la nostra divisa. Riconoscete i nostri diritti, ne abbiamo diritto”.