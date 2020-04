“Lo devo dire: Pasqua e Pasquetta per me sono sempre state una giornata di lutto, ora no”

, 12 aprile 2020. “…. spiagge invase, caos sotto le pareti di roccia, campagne trasformate in tavolate mangerecce, improvvisati calciatori ovunque, auto, moto da per tutto, quad rumorosi nei boschi, cani liberi di scorazzare senza limiti….E la fauna selvatica allarmata, in fuga e sfrattata durante la delicata fase riproduttiva, perfino nei posti più integri ricercati dall’esploratore di turno, alla faccia delle specie più minacciate e dei migratori stremati.A Pasquetta ho sempre odiato questa ‘tradizione’ che segna il picco dell’invadenza e della mancanza di rispetto dell’uomo verso la Natura, degna dell’italiano medio(cre). Questo disagio mi ha sempre indotto a disertare queste giornate irritanti e a sperare almeno nella pioggia. Quest’anno no.

Quest’anno l’emergenza Covid tra tanti disastri ha prodotto anche una conseguenza positiva. Per una volta una piccola rivincita: tutti (o quasi) a casa nel giorno più invadente dell’anno. E alla Natura selvatica non gli sarà parso vero! Buona Pasqua e Pasquetta anche alla Natura’.