Manfredonia, furto in mobilificio in area ex Ajinomoto: 3 arresti

, 12 aprile 2020. L’emergenza sanitaria in atto, le limitazioni per il Covid-19, non fermano i furti e tentati furti a. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, sono 3 gli uomini arrestati lo scorso giovedì 9 aprile, dai Carabinieri del NORM, per un furto all’interno di un mobilificio sito nell’area dell’ex Ajinomoto Insud, sito sulla S.S. 89, all’ingresso della città.

In particolare, si fa riferimento a 3 uomini di nazionalità rumena, di un età compresa tra i 33 i 27 anni – impegnati come braccianti nelle campagne locali. I 3 sono stati sorpresi in flagranza di reato, e sono stati posti ai domiciliari, dopo la convalida avvenuta in video conferenza da Manfredonia.

Continuano i controlli dei militari dell’Arma, in centro e nelle periferie della città, per il rispetto delle misure governative e territoriali relative al nuovo coronavirus.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it