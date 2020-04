“Sua Maestà” il Cavicione non teme il coronavirus: a Ischitella si consegna a domicilio

, squisita specialità agrodolce che da secoli accompagna le tavole degli ischitellani e non solo. Molteplici sono lievi varianti di preparazione, da famiglia e famiglia, ma gli ingredienti principali e insostituibili sono: cipollotti porrai (detti “Spunzal”), l’uva sultanina e le alici. Da questa insolita accoppiata si genera un sapore pressoché unico, che fa riconoscere il cavicione sia come rustico che come un dolce.

La tradizione continua, e non c’è coronavirus che ferma. L’isolamento non ha impedito di far entrare questa prelibatezza in ogni famiglia, di far espandere la sua caratteristica e coinvolgente fragranza per le strade di Ischitella. Nonostante le difficoltà legate alle restrizioni, i panifici del paese si sono organizzati per preparare e consegnare il cavicione a domicilio, così tanto richiesti non soltanto dagli ischitellani, ma anche da chi vive fuori.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio di Vittorio Agricola