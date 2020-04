Vietato chiedere cosa fai a Pasquetta, svago a casa senza brontolare

Di sicuro una Pasqua e una Pasquetta così passerà dalla Cronaca alla Storia. Come tutti quegli avvenimenti che hanno lasciato un segno indelebile o comunque degno di essere tramandato alla memoria. Fra due generazioni se ne serberà solo il ricordo, come stiamo facendo in questi due mesi in cui, fra le tante notizie sul virus che ha infestato il Pianeta, emerge il ricordo di una pandemia crudele e mortale, la Febbre Spagnola di inizi Novecento., forse abbiamo tutti un po’ pensato, cosa c’era di così eccezionale? La morte c’è, lo sapevamo. Colpisce i nonni.

Poi a distanza di un secolo una pandemia, nata sotto traccia e destinata all’apparenza a terre lontane, ha portato tante generazioni a confrontarsi con l’inimmaginabile. Con la morte dei nonni e non solo.E in questo inimmaginabile, abituati come siamo ad avere sempre più fiducia nella scienza e nella medicina il più possibile risolutiva, riappare la pandemia e per noi grandi diventano attualizzazione i racconti dei nostri avi: la paura, la malattia, la morte. Per una coincidenza che sembra fatta apposta, soprattutto per i credenti, il racconto di Gesù nel deserto per quaranta giorni, la quaresima e la quarantena si sono sovrapposti, intrecciati nei giorni e nel significato. Se Pasqua è passaggio nella fede fra un prima intriso di tiepidezza e un dopo di fede matura, ora per tutti, credenti e non, è diventato passaggio fra il certo, dato troppo per scontato, e l’incerto che irrompe. E con quale virulenza! E con quale letalità! La solitudine delle celebrazioni della Settimana Santa sono il segno della svolta epocale, che certo sarà segnata dai libri di storia dei prossimi anni. E non sappiamo neppure che forma avranno questi libri, in un mondo dove tutto è cambiato nel giro di poche decine di giorni.

La Pasqua ha anticipato sempre la Pasquetta in senso religioso, anche se forse non ci pensavamo più di tanto. La sera della Pasqua, infatti, il Risorto ha raggiunto i suoi discepoli. Sempre la sera di Pasqua, Gesù si è avvicinato nella via di Emmaus ai due discepoli delusi dalla sua morte e incapaci di accogliere il mistero della resurrezione. E Lui, camminando accanto a loro, parlava con loro. I discepoli non hanno avuto fede ma posseggono un profondo senso di umanità e dicono al viaggiatore che li affianca una delle frasi più belle mai scritte da essere umano: “Resta con noi, perché si fa sera”. La sera è riposo per chi rientra in casa ma è turbamento per chi deve compiere un lungo cammino. E non occorre essere necessariamente cristiani per apprezzare, in questa festa cristiana, il senso dell’amicizia che trasuda da queste parole. Virgilio, poeta del I sec. a. C., dunque pagano – amato dai cristiani perché già celebratore di una nascita di un Puer, di un Bambino un po’ speciale che qualcuno ha forzatamente accostato alla nascita di Gesù – aveva colto il senso profondo dell’amicizia quando anche lui scrive parole di rassicurazione sul far della sera: “Potevi restare con noi, abbiamo cibo a sufficienza, e già troppo grandi scendono ombre dalle montagne sui camini che fumano”. Un pastore accoglie e vuole condividere la sua pace domestica con l’amico sfortunato che deve partire, perché ha perso le sue terre a causa della guerra.

Forse la “camminata accanto” verso Emmaus, con il suo forte senso della accoglienza e della gioia della vicinanza, è alla base della tradizione di stare insieme con familiari e soprattutto amici il lunedì di Pasqua. Ciascuno nei modi e nelle possibilità personali ha sempre festeggiato anche questo giorno, che è giorno di festa civile, come lo è il giorno di Santo Stefano aggiunto a quello del Natale. E l’ultima volta in cui siamo stati liberi di interpellare gli amici e di organizzarci per momenti di svago risale a quello stesso periodo, a Capodanno. Anche allora religione e condivisione amicale si passavano il testimone. Sempre a segnare momenti forti religiosi e momenti di rituali collettivi di svago e di appartenenza di fronte al nuovo anno, di cui bisogna cogliere i buoni auspici ed esorcizzare il male.

Per vivere consapevoli nella vita di fronte agli altri bisogna “immaginare”, dicono i maestri della mente. Ora noi abbiamo capito, con dolore e sulla nostra pelle, le epidemie di cui non avevamo esperienza. In questa Pasquetta a nessuno sarà difficile “immaginare” ed entrare in empatia, anche grazie alle immagini trasmesse dalla tv, con lo sgomento degli ammalati, la solitudine in cui troppi trovano la morte, il lavoro senza più orario di categorie di persone che non contano più i turni per far fronte alle necessità di una società annichilita e costretta a stare in casa, in piena solitudine, giorni e giorni, compreso il giorno che era sacro dedicato agli amici.

Anche i giovani, per l’età più refrattari alle imposizioni, hanno capito. Vivono una nuova realtà scolastica e sognano la loro vecchia normalità scolastica, solitamente vituperata. Capiamo allora che si può stare in solitudine e amare la socievolezza e l’amicizia, e come gli studenti, torneremo sicuramente più convinti del valore dello stare insieme. Non mancano consigli per questi due giorni speciali. Ognuno può trovare il suo svago entro i muri di casa, non brontolando troppo sapendo che ad altri questa serenità coatta non è stata concessa. I più pazienti – e la parola torna a proposito visto che è un virus quello che ci rende pazienti veri e pazienti nell’animo – sono coloro che non hanno gli spazi giusti. E anche questo dobbiamo imparare ad “immaginare”, prima di far partire il brontolio che pure nasce istintivamente. Probabilmente ognuno si accontenterà anche di contemplare un piccolo fiore, che questa esplosione di primavera ci sta regalando.