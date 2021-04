Estate 2021, le regole del Sindacato Balneari: 5 metri tra ombrelloni…

Bari, 12/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) La stagione estiva si avvicina a passo svelto, seppure tra mille incertezze legate alla pandemia. In vista di quello che potrebbe accadere da qui ai prossimi due mesi, il Sindacato Italiano Balneari Fipe-Confcommercio ha provato a immaginare quelle che saranno le regole per godersi il mare in sicurezza. Spazi quindi tra gli ombrelloni, la distanza minima consigliata tra le file è infatti di cinque metri, poco meno quella tra gli ombrelloni della stessa fila, ovvero quattro metri e mezzo. Lettini e sdraio dovranno essere lontane tra loro almeno due metri, a eccezione dei conviventi o di uno stesso nucleo familiare, che saranno anche gli unici a cui sarà consentito l’uso promiscuo delle cabine. Servizi igienici e docce dovranno essere distanziati da 2 metri o da barriere di separazione.

Percorsi di entrata e uscita negli stabilimenti dovranno essere differenziati il più possibile, ben evidenziati dalla segnaletica. Per l’accesso ai lidi il Sib punta sulla prenotazione obbligatoria, magari anche per fasce orarie, in modo da contingentare gli ingressi; accelerazione anche sui pagamenti elettronici, meglio se tramite app, siti web o tecnologia contacless. (ilquotidianoitaliano)