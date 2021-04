Foggia, 46enne colpito al volto: è in prognosi riservata ai Riuniti

Foggia, 12/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) Un cittadino romeno di 46 anni si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato violentemente colpito al volto (non si sa se con un oggetto contundente) ieri sera in viale Fortore alla periferia di Foggia in circostanze non note.

L’uomo è stato sottoposto in nottata ad un intervento chirurgico al termine del quale i medici gli hanno indotto il coma farmacologico. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Nella zona dove è avvenuta l’aggressione non ci sono telecamere di sicurezza. (gazzettamezzogiorno)