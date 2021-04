Manfredonia, 12/04/2021 – Incidente stradale stamanI in via delle Cisterne angolo via Tribuna. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un mezzo avrebbe colpito fortuitamente due donne che stavano transitando nell’area.

Sono stati prestati tutti i soccorsi. Le donne sono rimaste ferite ma le loro condizioni non dovrebbero prestare preoccupazioni.

Sul posto i sanitari del 118, la polizia locale e gli ispettori ambientali della Civilis Endas.