Manfredonia. Varo ML65 “DIADEMA”, barca realizzata dal cantiere 2Emme Marine

Manfredonia, 12 aprile 2021. In seguito alle dichiarazioni dell’Avv. Gianfranco Di Sabato in occasione del lieto evento del varo della Motopesca ML65 “DIADEMA”, replichiamo per chiarire alcune inesattezze raccontate e descritte dal legale della famiglia Salvemini, esclusivamente per chiarezza di informazione.

La motopesca in oggetto (come tutti sanno) è stata progettata da un pool di Ingegneri di spicco del settore: studio Starita e Moroso di Napoli (sei mesi di sola progettazione) e realizzata per il 75% dai cantieri 2Emme Marine di MonteSant’Angelo/Manfredonia.

Gli obbiettivi che questo progetto si era posto, erano quelli di creare una unità che conciliasse le esigenze della difficile attività di pesca con quelle di migliorare le condizioni di vita a bordo, gli standard di sicurezza, le esigenze dei nuovi mercati ed infine, ma non meno importante, una significante riduzione dei costi di esercizio.

Tutte le scelte progettuali fatte non sono state casuali ma generate da un attento processo iterativo finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi preposti.

Raccontare di “un peschereccio completamente in vetroresina…” sminuisce le qualità’ peculiari del manufatto ed i due anni di duro lavoro di tecnici ed ingegneri della 2Emme Marine per la realizzazione di questo ambizioso ed innovativo progetto.

La barca è stata realizzata, dal cantiere 2Emme Marine, in materiale resina/composito con una raffinata tecnologia denominata “infusione in sottovuoto” e con particolari realizzati in fibra di carbonio; peculiarità che la rende unica, per qualità costruttive, in Italia e riteniamo anche all’estero.

Riguardo “.. il varo della barca avviene dopo una lunga controversia durata cinque anni…” si precisa, cosa di cui l’avv. Di Sabato e’ molto bene a conoscenza, che tale “controversia” scaturisce dall’increscioso e ben noto episodio accaduto in data 12/10/2018(cinque anni!??). Sottolineiamo inoltre, che, nonostante la grave ed incresciosa “controversia”, se fosse prevalso il buon senso di tutti, la barca sarebbe in acqua già da qualche anno con un notevole risparmio di energie e costi.

Abbiamo sempre riconosciuto il coraggio dell’armatore nelle scelte di guardare avanti cercando di sposare nuove strade nella realizzazione di una motopesca assolutamente innovativa che si staccasse completamente da canoni costruttivi ormai obsoleti della flotta esistente. Siamo certi che la barca risponderà esattamente a tutti i requisiti che l’armatore e la 2Emme Marine si sono prefissati in fase di progettazione e costruzione: velocità, consumi, tenuta, sicurezza e siamo ancora più certi che l’armatore, con le sue proverbiali capacità di gestione o ottimizzazione dei processi lavorativi , saprà trarne il massimo dei benefici.

Per tutto il resto il tempo dirà..

2emme marine