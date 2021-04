“Pista CARA Borgo Mezzanone: randagi torturati, avvelenati, muoiono di stenti”

Foggia, 12 aprile 202. “Ci è arrivata una segnalazione dalla Puglia, per un comportamento inconcepibile, inaccettabile. Presso la Pista, una zona vicino al CARA (Centro di accoglienza per i richiedenti asilo) di Borgo Mezzanone tra Foggia e Manfredonia, ci sono molti randagi che subiscono ogni sorta di angherie: vengono torturati, avvelenati, muoiono di stenti, nascono i piccoli e si ammalano, ecc. e vengono addirittura mangiati”.



“Alcuni cittadini li soccorrono ma è una situazione impossibile da gestire in privato. Occorre che i comuni che hanno la responsabilità del benessere di tutti gli animali del loro territorio ( D.P.R. 31 marzo 1979 e D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320) e la Regione se ne occupino se non altro per rispetto delle leggi. E’ veramente vergognoso che un animale come il cane, il nostro più fedele amico, che ci ama incondizionatamente, che ci aiuta in mille modi, che vive nelle nostre case, che è considerato dagli scienziati e perfino dalla Corte di Cassazione come un bambino, debba subire queste atrocità indegne dell’esseere umano (ma forse troppo degne considerato che siamo i più violenti esseri sulla terra – Homo Deus di Harari). Molti di noi però, che umani sono, si indignano e non sopportano queste crudeltà perchè non appartengono alla loro visione morale. Noi amiamo gli animali, nostri fratelli minori, rispettiamo la nostra madre Terra, sappiamo che siamo tutti anelli di una stessa catena (Teoria del Caos)”.

“E, mentre l’Agenda ONU 2030 e il New Green Deal europeo predicano il rispetto della biodiversità, della sostenibilità, della responsabilità che ognuno di noi dovrebbe esercitare per la salvaguardia del nostro pianeta visto che l’orologio dell’apocalisse, Doomsday Clock, ha ormai raggiunto i 100 secondi alla mezzanotte, continuiamo la nostra degradante ascesa della violenza, della distruttività, della barbarie. Chiediamo pertanto ai comuni interessati, alla Regione Puglia, di osservare le leggi che sono leggi anche se trattano di animali, perchè le leggi sono tutte uguali davanti al Diritto e che non sarebbero necessarie se la nostra civiltà avesse raggiunto il livello dell’Olanda che non ha un animale randagio sul suo territorio, perchè il senso di umanità del quale ci vantiamo (ma certo nessuna parola è stata usata in maniera tanto contraddittoria) dovrebbe ispirare rispetto, empatia, compassione, invece…….lasciamo che i peggiori di noi si accollino il governo della barbarie, infamino le leggi, provochino dolore immenso sia negli animali che negli esseri umani che quell’umanità la conoscono e la esercitano. Chiediamo che la legge 281/92 venga rispettata, che la legge 189/94 venga applicata, che le responsabilità verso animali e persone vengano soddisfatte per la giustizia e per la civiltà. Perchè, come ha scritto Einstein: “Quando si tratta della verità e della giustizia, non c’è distinzione tra i grandi problemi e i piccoli, perchè i principi generali che riguardano l’azione dell’uomo sono indivisibili“. Chiediamo un sopralluogo alla Pista e la tutela dei cani e gatti randagi che vi sostano.

Mariangela Corrieri

Presidente Associazione Gabbie Vuote ODV Firenze