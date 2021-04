Torremaggiore. Tentata truffa all’ufficio postale. La direttrice Sparanero: “Sempre vigili e attenti”

Torremaggiore, 12 aprile 2021. È accaduto pochi giorni fa, presso l’Ufficio Postale di Torremaggiore. La direttrice Francesca Sparanero rilascia le sue dichiarazioni a Stato Quotidiano.

“Durante le operazioni di verifica per la richiesta della card per il reddito di cittadinanza, l’operatore di sportello mi ha segnalato delle incongruenze. Ho quindi pensato che sarebbe stato meglio effettuare alcune verifiche per fugare ogni dubbio. Nello specifico, la documentazione consegnata presentava dei vizi di forma. Ho così approfondito la questione tramite gli uffici competenti.

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Anagrafe Comunale ho potuto constatare che i sospetti erano fondati. Purtroppo non è stato il primo episodio di ‘tentata truffa’. Poco tempo fa ne abbiamo sventato un altro con la collaborazione del Tribunale di Foggia”.

“È importante rimanere sempre vigili e conoscere bene il proprio lavoro. A questo proposito devo precisare che la professionalità di tutti i miei collaboratori è un fattore importante”, conclude la Direttrice Sparanero, soddisfatta del clima solidaristico che si respira tra i colleghi, fattore di rilevanza non trascurabile.

Il plauso a una donna dall’atteggiamento avveduto che, con occhio guardingo, si impegna con estrema solerzia nel proprio lavoro.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Torremaggiore 12 aprile 2021