Anniversario della fondazione della Polizia. Presente il vicesindaco Basta

(comunicato stampa), Manfredonia, 12/04/2022 – Nel cortile interno della Questura di Foggia questa mattina ha avuto luogo la cerimonia per celebrare il 170° anno della Fondazione della Polizia di Stato, alla quale ha preso parte anche l’Amministrazione comunale di Manfredonia nella persona del Vicesindaco Giuseppe Basta .

La cerimonia é stata improntata a criteri di massima sobrietà ed essenzialità, in considerazione del delicato momento storico dovuto al conflitto bellico in Ucraina, pur non rinunciando ad un momento di incontro con i rappresentanti dell’intera comunità provinciale a testimonianza dei sentimenti di profondo legame che, in questo difficile territorio, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno costruito con quotidiano spirito di servizio e di prossimità.