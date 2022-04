"Ingegner Rotice, affronti la questione Ippocampo e Riviera Sud in modo corretto ed omogeneo"

(nota stampa). Da Ippocampo VIVA MANFREDONIA e VIVA IPPOCAMPO

La stretta collaborazione tra l’amministratore del supercondominio Ippocampo e l’amministrazione municipale di Manfredonia permette di superare qualsiasi norma o

regola. E’ così che si va avanti ad Ippocampo. Anzi, è così che si va ad Ippocampo! A che serve l’Assemblea del supercondominio (mai tenuta)? ed il Consiglio dei Condomini, che cos’è?

A che serve il Regolamento di Condominio, che non c’è? E le tabelle millesimali la

cui approvazione è stata annullata da una Sentenza?

Voi del supercondominio Ippocampo potete fare a meno di tutto, l’unica cosa di cui non riuscite a fare a meno è la sudditanza al Comune di Manfredonia.

Il dr Pepe, amministratore del “Supercondominio Ippocampo”, sbandiera di avere l autorizzazioni municipali per la eliminazione, con i soldi del supercondominio, del marciapiede comunale presente in Ippocampo e sradicando anche oltre una decina di eucalipti secolari; palesando così le sue bugie, visto che non riesce a fornirne la minima richiesta prova; e, fatto ancor più grave, coinvolgendo in tali inesattezze, o meglio menzogne, anche “l’ignaro” comune di Manfredonia.

Fra l’altro tale intervento, deciso senza alcun coinvolgimento del Villaggio a qualsiasi livello, qualora realizzato (i lavori al momento sono fermi) appare quantomeno peggiorativo della viabilità pedonale nel Villaggio stesso. Evidentemente, il dr Pepe crede che un condominio, forse perché super, non debba rispondere ad un’assemblea condominiale. Egli si vorrebbe far scudo, per quel che fa o disfà, da inesistenti autorizzazioni della Pubblica Amministrazione, senza alcun bisogno dell’assenso di chi dovrebbe rappresentare e dovrebbe tutelare.

La storia del marciapiede è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Vorrei farvi partecipi della illogica, illegale, kafkiana situazione di Ippocampo e della riviera sud di Manfredonia.

Quattro villaggi tutti all’incirca nella medesima situazione. Con urbanizzazioni che, nel caso di Ippocampo, dal 1975 non si riescono ad ultimare nonostante da oltre 3 decenni siano scaduti i termini senza che sia stata messa in atto alcuna azione risolutiva da parte del comune di Manfredonia. Non gli conviene! (che pena vedere accostare il termine “Convenienza” alla Pubblica Amministrazione). E, nonostante i termini di urbanizzazione, quindi, siano più che prescritti, si fanno reviviscere gli obblighi di lottizzazione di mezzo secolo fa. Così da poter ignobilmente ed anacronisticamente affermare: “Se non mi fate la scuola ad Ippocampo, l’urbanizzazione non è ultimata ed io Comune non mi prendo in carico il Villaggio. Ma non lo chiudo perché l’urbanizzazione non è ultimata. Tollero, anzi

favorisco, la situazione consolidatasi nel tempo perché voglio le entrate tributarie

(IMU. TARI, IRPEF, ecc) senza avere costi e problemi che mi deriverebbero dalla

gestione del Villaggio”.

Che Ippocampo non sia un supercondominio è scritto nel suo DNA. E’ sufficiente

leggere la Convenzione di lottizzazione del 1975, basta farsi un giro nel Villaggio. Le

sue dimensioni, le variegate realtà, ecc.

A questo punto, è opportuno far mente su come e perché è nato il supercondominio

Ippocampo. Nel momento in cui le società di gestione del villaggio (Sogim, Pegaso,

Coperservizi), annualmente incaricate dalla lottizzante ITI SpA, con spese a carico

degli ippocampesi (si è proprio così: c’era chi ordinava a suo piacimento, la ITI, e chi

pagava, gli ippocampesi), non riuscivano più ad incassare dagli ippocampesi stessi

quanto illegittimamente richiesto e necessario per la vita del villaggio, il Comune,

anche in ossequio al famoso obiter dictum del TAR Bari (Sentenza 17 febbraio 2005

n. 592), poi confermato dal Consiglio di Stato, che gli imponeva di assolvere i suoi

obblighi pubblicistici nel villaggio di Ippocampo, s’è inventato di sana pianta il

Supercondominio Ippocampo: BURATTINO del BURATTINAIO.

Così da gattopardescamente cambiare tutto per cambiare nulla! Si sperava e si pensava che la nuova Amministrazione di Manfredonia volesse risolvere la questione dei villaggi; purtroppo, ma spero e mi auguro di sbagliare, quanto sta accadendo mi sta facendo ricredere. E’ auspicabile ed imprescindibile che gli Abusi della Pubblica Amministrazione e

dei suoi aguzzini escano velocemente da Ippocampo.

Ed è auspicabile ed imprescindibile che entri in Ippocampo la Trasparenza che, alla luce del sole, faccia sì che gli Impegni e le Responsabilità rivenienti dalle Funzioni siano assunti con Responsabile Orgoglio facendo quello che è da farsi. Noblesse oblige.

L’operare per il bene e per la giustizia, l’avere la coscienza pulita è una gratificante soddisfazione che nessun tornaconto può compensare. Ingegner Rotice, affronti la questione Ippocampo e Riviera Sud in modo corretto ed omogeneo con le altre realtà presenti sul territorio di Manfredonia.

Tenga conto delle legittime aspettative degli ippocampesi. Tenga conto dello sfruttamento degli ippocampesi in quasi mezzo secolo. Si faccia dei conti su quanto gli ippocampesi hanno dovuto pagare per cose che non avrebbero dovuto pagare. Sfruttati negli anni dalle Amministrazioni che si sono succedute, spesso con la complicità della ITI, ed ora con la insostenibile subdola complicità del Supercondominio.

L’Amministrazione del Comune di Manfredonia, che lei dirige, non ha bisogno di delegare per amministrare la sua Ippocampo; è sicuramente in grado di ben

amministrarla direttamente. E, qualora ciò non fosse immediatamente possibile, trovi la soluzione transitoria;

magari nominando, come ebbe una volta a dire l’allora vice sindaco prof. Matteo Palumbo, un Commissario Municipale per Ippocampo.

Per quello che farà potrà avere successo o meno, ing. Rotice; ma, si sa, la maggiore soddisfazione si ha quando si opera seguendo lealmente i propri convincimenti maturati nell’aperto confronto con altrui tesi. In modo tale, che si possa poi dire, aprendosi alla propria coscienza, “Ho fatto con tutto il mio impegno e le mie forze quello che ero convinto fosse giusto fare”.

Ing. Rotice, abbia il coraggio di affrontare le insostenibili questioni aperte della

Riviera Sud, da lei ereditate dalle precedenti arroganti Amministrazioni, portando

non favoritismi ma chiarezza e legalità. Ne abbiamo tutti bisogno. E’ un suo compito non secondario. So che può farcela.

dott. R. Andrea Bevere

Ippocampo di Manfredonia, 10/04/2022.