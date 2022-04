Foggia: murales omaggio a Zeman in Vico La Porta

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 aprile 2022 – Un pomeriggio che vuole essere un altro appuntamento con la storia, con la memoria condivisa della comunità e con l’approfondimento letterario. Una giornata evento che offrirà, ad uno dei simboli della storia recente del calcio foggiano, la possibilità di raccontare un’esperienza personale che lo ha segnato umanamente.

Mercoledì 20 aprile alle 18, grazie all’impegno degli attivisti del Comitato Rossoneri per Sempre e per effetto della sinergia con l’Associazione di volontariato Regime Rossonero Onlus, con la RM Service, verrà scoperto in Vico La Porta 1, nel cuore della Foggia antica e popolare, un murales realizzato dagli artisti Caktus & Maria Artwork e raffigurante un’immagine di Zdenek Zeman.

L’allenatore boemo prima ancora che attuale tecnico della squadra cittadina, rappresenta per tutti il simbolo dell’epopea che il movimento calcistico foggiano ha vissuto all’inizio degli anni 90, contribuendo a raccontare in giro per l’Europa e per il mondo la storia ed il ritratto di una città felice.

La realizzazione del murales intende dare impulso anche alle logiche di riqualificazione di uno dei vicoli della Foggia antica che, pur essendo notevolmente suggestivi, versano in uno stato di degrado e di incuria.

Alla breve cerimonia, che si svolgerà in Vico La Porta 1, nei pressi del chiostro di Santa Chiara, prenderà parte proprio Zdenek Zeman che, per l’occasione, potrà incrociare nuovamente uno dei campioni che all’allenatore di Praga deve molto in termini di crescita professionale.

Il riferimento è a Beppe Signori che sarà il protagonista della seconda parte del pomeriggio. Presso la sede del Piccolo Teatro di Foggia, sempre mercoledì 20 aprile alle ore 19.30, proprio Signori presenterà il suo Fuorigioco, volume edito da Sperling&Kupfer. In quelle pagine, l’ex attaccante di Foggia, Lazio, Bologna e della Nazionale italiana, racconta il suo vissuto, tra gli spaccati di una carriera gloriosa e le sofferenze derivanti da un’inchiesta della Procura di Cremona sul calcio scommesse, finita poi con un’assoluzione penale ed una grazia in sede di giustizia sportiva.

La presentazione del libro è stata organizzata grazie alla preziosissima collaborazione del Mondadori Bookstore di Via Oberdan, a Foggia. A tal proposito, si rende noto che, chiunque si recherà unicamente presso quel punto vendita per acquistare copia del libro, avrà diritto, fino ad esaurimento posti, ad una poltroncina in platea al Piccolo Teatro in occasione del dialogo con l’autore che sarà moderato dal giornalista Antonio Di Donna.

Ad entrambi gli eventi, prenderanno parte anche altri protagonisti del Foggia dei miracoli dell’inizio degli anni 90. Tra di loro anche Nuccio Barone, Beppe Di Bari, Giovanni Bucaro e Fabio Fratena.

Gli organizzatori ringraziano sin da ora chi ha contribuito e sta contribuendo fattivamente alla realizzazione dei due eventi, ed invitano gli organi di informazione a dare visibilità alle iniziative, oltre che a presenziarne nel giorno indicato. È gradita, per questioni logistiche, la conferma di partecipazione.