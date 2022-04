I gadget aziendali come promozione del brand

I gadget personalizzati con il logo dell’azienda sono uno degli strumenti più efficaci per la promozione di un brand. In ogni strategia di marketing che si rispetti, i gadget aziendali dovrebbero essere presenti. Essi non sono solo uno strumento atto all’acquisizione di nuovi clienti, ma sono ottimi per la fidelizzazione di quelli esistenti.

A ciò possiamo aggiungere anche che, diffusi tra i dipendenti, consentono di aumentare quel sentimento di legame nei confronti dell’azienda. E dato che a tutti piacciono i regali, tutti vogliono riceverli, scegliere i gadget giusti dà la possibilità di migliorare gli effetti di diffusione del brand (così da spingerne ancor di più la diffusione). Quali sono, quindi, i gadget aziendali più apprezzati?

Chiavetta USB portachiavi

Senza ombra di dubbio la chiavetta USB è uno dei gadget più usati e apprezzati. I costi ormai sono davvero bassissimi, e le dimensioni sono ultra ridotte così da portarle sempre con sé come portachiavi. La chiavetta USB passa di mano in mano e questo dà la possibilità di essere a contatto con il logo del brand. Nessuno butta via una chiavetta USB, la si può usare in qualsiasi momento, quindi è un gadget approvato.

Borraccia con logo

Se fino a poco tempo fa non l’avremmo inserita in questa lista, ora è un oggetto sicuramente da tenere nella top tre. Più si riesce a evitare di avere bottiglie di plastica in giro, meglio è per il nostro pianeta. Una borraccia è oggi uno dei regali più apprezzati. Una borraccia da poter portare in giro, magari anche in palestra, consente di diffondere davvero tanto l’immagine aziendale. Rispetto a una chiavetta USB, la borraccia è ancor più visibile e, per la sua scelta Green, sicuramente il brand ne giova appieno.

Shopping bag con logo

Da quando sono state abolite le buste di plastica tra il 2012 e il 2013, si sono sempre più diffuse le shopping bag in stoffa, resistenti e capienti. Almeno una volta a settimana portiamo in giro, facendo la spesa, una shopping bag. Girare i supermercati con una shopping bag con logo dell’azienda può sicuramente diffondere il nome dell’azienda. E una shopping bag non si rifiuta mai. Ne abbiamo tante, in macchina, in ogni stanza della casa, a portata di mano il più possibile.

Block notes con logo

Il non plus ultra dei gadget aziendali è senza dubbio il block notes. Con una copertina personalizzabile, disponibile in ogni formato, è da sempre il gadget preferito dalle aziende. Dai più economici a quelli personalizzati nei minimi dettagli, risulta essere un gadget utilissimo per prendere appunti, segnare appuntamenti, scrivere di getto le proprie idee.

Matita piantabile

Tornando sempre al tema Green, un oggetto da non lasciarsi sfuggire è la matita piantabile. Una matita che, una volta diventata troppo piccola per essere utilizzata, può essere piantata per dar vita a una piantina. Rispetto agli altri gadget è qualcosa che sicuramente non metterà in mostra il logo il più possibile, ma sicuramente resta impresso in mente il gesto.

Voglia d’estate? Il telo mare con logo aziendale

Il telo mare con logo aziendale è la scelta che chiude questa lista guardando all’estate. Forse non se ne vedono molti in giro, quindi risulta essere ancora un regalo vincente e originale. Sicuramente sfoggiare un telo mare con logo dell’azienda in una spiaggia affollata può essere visto come un’ottima trovata di marketing. E sul tema estivo è possibile sbizzarrirsi e trovare centinaia di idee: dalle borse da mare alle ciabatte, dagli zaini alle borracce e così via. Rigorosamente da portare in spiagge affollate per ottenere il massimo dei risultati. (nota stampa).