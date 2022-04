Manfredonia, ripristino del decoro della spiaggia Castello

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/04/2022 – “RipuliAMO e risistemiAMO la città. L’Assessore al Demanio, Antonella Lauriola, informa che, dopo interlocuzione con l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale , é iniziata la pulizia ed il ripristino del decoro della spiaggia Castello per assicurare fruibilità ed accoglienza già a partire da questa settimana di Pasqua che dá il via alla stagione turistica. Prosegue l’azione di rilancio dell’Amministrazione comunale per ridare a Manfredonia il lustro e l’attrattività che merita, valorizzando la sua bellezza e le sue peculiarità, a partire dalla riapertura della città al mare”.