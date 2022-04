Meteo Puglia, fino a Pasqua tempo quasi estivo: poi potrebbe cambiare

FOGGIA, 12/04/2022 – (ilmeteo) Meteo: Settimana verso la Pasqua quasi estiva, ma condizionata da uno strano fenomeno, i dettagli.

Sembrerà quasi Estate nei prossimi giorni su molte regioni d’Italia e ciò per effetto di un anticiclone africano in netta espansione sul bacino del Mediterraneo e che giorno dopo giorno invaderà sempre di più il nostro Paese, quanto meno fino a Venerdì 15 Aprile. Ma il resto della settimana sarà anche condizionata da uno strano fenomeno che non permetterà ai cieli di essere limpidi, come ci si attenderebbe in presenza di un robulto nucleo alto pressorio.

Analizzando il quadro sinottico emerge chiaramente come tra la Penisola Iberica e le coste marocchine/algerine sia tutt’ora presente un profondo vortice ciclonico che sta muovendo il suo baricentro verso oriente. Sarà quest’ultimo movimento ad innescare la risalita di un vasto anticiclone subtropicale (molto simile a quelli che ci tengono compagnia sempre più spesso durante l’Estate), sospinto da masse d’aria calde che attraversando il Mediterraneo, ancora freddo dato il periodo, si caricheranno di umidità raggiungendo poi l’Italia.

L’elevato tasso di umidità sarà la causa di una maggiore nuvolosità che, seppur in forma irregolare, sporcherà i cieli di molte regioni. Questa particolare configurazione meteo, ovvero la contrapposizione di un ciclone (area di bassa pressione) a un promontorio anticiclonico africano, comporterà un costante richiamo di correnti calde (Scirocco) direttamente dal deserto del Sahara.

Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell’atmosfera, pronte a raggiungere, dopo un lungo viaggio anche il nostro Paese.

Le giornate clou saranno quelle di Giovedì 14 e Venerdì 15 Aprile: attendiamoci dunque cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (ma in qualche caso potrebbero risultare anche rossastri, specie in prossimità dell’alba e al tramonto).Tutta questa nuvolosità non impedirà peraltro alle temperature di salire, fino a raggiungere valori simil-estivi, con picchi anche superiori ai 25/26°C in particolare sui comparti nord-occidentali e su alcuni tratti della Toscana.

A conferma che si tratta di una parentesi quasi estiva ci giunge in aiuto la mappa (visibile qui sotto) dello zero termico che rappresenta la quota relativa in cui la temperatura è pari a zero. Ebbene nei prossimi giorni i valori si manterranno positivi fino ad oltre 3000 metri di quota (tutte le montagne del Centro-Sud e parte delle Alpi), esattamente come accade in Luglio; si tratta di un dato anomalo per il periodo che farà addirittura fondere la poca neve rimasta.

Queste condizioni ci accompagneranno fino a Venerdì 15, in un contesto addirittura fin troppo caldo per la stagione. Per le feste di Pasqua regna ancora un po’ di incertezza sul fronte previsionale, ma i rischi di un peggioramento ci sono tutti e la causa potrebbe essere l’ingresso di un fronte di aria fredda con effetti tutto sommato simili a quelli dello scorso weekend, che fu caratterizzato, lo ricorderete, da calo termico, temporali e un clima piuttosto ventoso. Vi terremo aggiornati. (ilmeteo)