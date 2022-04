Monte Sant’Angelo, Michele Lauriola nominato ambasciatore Cervim

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 12/04/2022 – “Il nostro concittadino Michele Lauriola nominato ambasciatore “CERVIM – viticoltura eroica” nelle 54sima edizione di VINITALY. Nella 54esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e distillati “VINITALY”, lunedì 11 aprile u.s. presso la Regione Sicilia, sono stati presentati i cinque Ambasciatori “Cervim-Viticoltura Eroica”. Tra loro il produttore Michele Lauriola originario di Monte Sant’Angelo (FG) e attualmente residente in Molise.

Il Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana (Cervim), con sede in Valle d'Aosta, opera da decenni per la salvaguardia e la valorizzazione della viticoltura cosiddetta "eroica", cioè di quella viticoltura che presenta difficoltà strutturali permanenti quali: altitudine, pendenza del terreno, terrazzamenti e piccole isole. Il compito degli ambasciatori è quello di salvaguardare questo tipo di viticoltura.

Michele Lauriola, economista ed agronomo, da anni vive in Molise, già responsabile amministrativo di un Centro di Ricerca e Innovazione agroalimentare in Molise, studioso dei mercati agroalimentari nazionali ed internazionali, attualmente è funzionario presso l’Università degli Studi del Molise. Ha coltivato fin dalla giovane età l’interesse per la viticoltura eroica praticata a livello hobbistico nel piccolo vigneto di famiglia terrazzato allora presente a Monte Sant’Angelo. Una passione che nel tempo si è trasformata in Molise in una professione.