Presenza di ossido di etilene, ritirati gelati Twix, Bounty e M&M’s

FOGGIA, 12/04/2022 – (fanpage) A causa della presenza di livelli di ossido di etilene oltre i limiti di legge in uno degli ingredienti usati per la loro preparazione, alcuni lotti di gelati Twix, Bounty e M&M’s sono stati ritirati dai negozi e dai banchi frigo dei supermercati.

L’allerta alimentare è stata lanciata da diverse catene di supermercati che vendono i prodotti in questione come Coop Decò, Unes, e Iper. Nel dettaglio, l’avviso datato 8 aprile 2022 è stato emesso dallo stesso produttore dei gelati, una società francese che li produce e li commercializza per conto di Mars Italia S. p. A. . I gelati richiamati infatti sono stati prodotti da Mars Wringley Confectionery France, nello stabilimento di route de Saverne, a Steinbourg, in Francia.

Come comunica Mars Italia, il richiamo si è reso necessario a causa della presenza di livelli di ossido di etilene (ETO) in quantità superiore a quella indicata dalla normativa europea nella farina di semi di carrube, uno degli ingredienti utilizzati per la produzione di gelati. (fanpage)