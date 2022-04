San Severo “Il Sindaco Miglio svende il territorio: altri 44 ettari di fotovoltaico”

SAN SEVERO (FOGGIA), 12/04/2022 – “Occorre premettere che i sottoscritti consiglieri comunali ritengono assolutamente prioritaria una svolta del panorama energetico nazionale e regionale nel solco della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sgombriamo quindi il campo da strumentalizzazioni e fraintendimenti. Tuttavia, in qualità di forze di ferma opposizione all’Amministrazione Comunale targata Francesco Miglio, concordiamo sulla necessità di rispondere alle sfide lanciate da Cop21 e da Agenda 2030 attraverso innovative politiche energetiche locali e nazionali, ma allo stesso tempo ribadiamo l’importanza di strutturare un sistema di regole, una pianificazione che impedisca mere logiche speculative dei privati a danno del territorio.

Si al sole, si al vento, ma tutto nell’ottica di un quadro di regole e pianificazioni. Tutto ciò pare non sembra interessare l’Amministrazione Comunale di San Severo che ancora una volta sta tramando alle spalle dei cittadini favorendo l’installazione di mega impianti, salvo poi – una volta autorizzati – far finta di non sapere niente o addirittura dichiararsi contraria. Come accaduto nel caso dell’impianto di compostaggio di via Foggia e di un poco chiaro progetto per lo smaltimento dei fanghi, anche questa volta è una delibera di Giunta comunale ad aprire le porte del Comune alle ditte in cerca di suolo agricolo libero da occupare indiscriminatamente.

Con delibera n. 164 del registro in data 29 settembre 2021, la Giunta Miglio ha approvato un protocollo d’intesa con Confindustria Foggia e associazioni datoriali del comparto agricolo per favorire sul territorio la sperimentazione del cosiddetto agrovoltaico. Il progetto prevedeva un impianto pilota a carattere sperimentale per un’estensione complessiva di mq. 3.377 per la durata di mesi ventiquattro. In attesa che questo progetto sperimentale decolli, il 4/11/2021 ci ha pensato un’azienda di Padova ad avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale per realizzare 68.292 moduli fotovoltaici su una superficie di intervento circa 44 ettari (bene 440.000 mq) in località “Motta della Regina – Celentana”.

Dal progetto si evince un investimento di circa 25 milioni di euro, che questa società non vede l’ora di realizzare a San Severo, e ci chiediamo come mai. Forse perché siamo così allocchi da prenderci per buona la centrale termoelettrica, il compostaggio, le pale eoliche e qualsiasi cosa ci propongano senza batter ciglio e con royalties minime per i cittadini? Inoltre, la società non è nemmeno proprietaria dei suoli dove si vuole realizzare l’intervento e tutto fa presagire che potrebbe finire come per il subappennino dauno, con ditte che non si sono minimamente preoccupate di smaltire gli impianti vetusti dopo aver sfruttato per decenni il territorio. Il fatto che riteniamo di enorme gravità, è la consueta strategia sotterranea dell’Amministrazione, tesa a non favorire adeguata EVIDENZA PUBBLICA al procedimento amministrativo di autorizzazione e, quel che peggio, tesa a non coinvolgere la cittadinanza con efficaci strumenti partecipativi (forum, conferenze, etc.).

In altri termini, come in passato, il Sindaco Miglio non ha informato la cittadinanza, non ha posto la questione all’attenzione del Consiglio Comunale, non ha coinvolto le associazioni e i sindacati, il mondo agricolo locale, facendo scendere dalle nuvole perfino gli stessi consiglieri di maggioranza, alcuni dei quali completamente all’oscuro del progetto. In tutto questo, l’Assessore all’Ambiente Mariella Romano conferma nuovamente la sua totale inadeguatezza politico amministrativa. Mentre spende il suo tempo insieme al Consigliere De Lilla in iniziative da “Club delle giovani marmotte” nelle scuole, seminando e piantando alberi per educare i ragazzi della città al rispetto dell’ambiente, si fa passare sotto il naso progetti ad altissimo impatto ambientale. Mentre i sopracitati esponenti del PD erano impegnati in banali iniziative di marketing politico di matrice quasi associazionistica, il termine per la presentazione delle osservazioni al progetto da parte di enti, associazioni e cittadini scadeva il 12/03/2022.

Anche in questo caso il Sindaco Miglio ha preso in giro la città di San Severo. C’è da vergognarsi rispetto all’ennesima attuazione di una strategia volta a non sollevare il dibattito pubblico su un progetto di tale portata. Tutto ciò premesso, chiediamo al Sindaco di chiarire i seguenti punti: • se e come l’Amministrazione Comunale si è espressa sul progetto; • se è stato tenuto conto dell’alto valore paesaggistico e di interesse culturale dell’area “Motta della Regina – Celentana”; • se si è tenuto conto che questo progetto prevede impianti di oliveti superintensivi con piante di olivo di Oliana e Arbequina che nulla hanno a che fare con le nostre cultivar e che producono molto più olio a quintale rispetto alla peranzana rischiando così di compromettere il futuro dei nostri agricoltori che con sacrifici continuano a mantenere in vita tipici oliveti secolari. Nell’attesa di queste risposte, ribadiamo la nostra totale indignazione verso questo ennesimo atto di arroganza da parte di Miglio e della sua Amministrazione”.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI OPPOSIZIONE : GIUSEPPE MANZARO, LIDYA COLANGELO, ALESSANDRA SPADA, ROSARIO DI SCIOSCIO E MARIANNA BOCOLA