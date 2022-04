Tabacco riscaldato: un’alternativa al fumo tradizionale

Smettere di fumare rappresenta spesso una sfida molto impegnativa per i tabagisti. L’assuefazione alla nicotina contenuta nel tabacco, abbinata ad abitudini ormai consolidate, rendono molto difficile staccarsi definitivamente dalle sigarette tradizionali, i cui effetti dannosi per la salute sono stati ampiamente dimostrati.

Purtroppo, non esiste una formula magica universalmente valida che consenta a chiunque di smettere di fumare, anche perché il tabagismo spesso si lega a fattori psicologici e a specifiche contingenze di carattere personale. Di contro, è pacifico come il percorso verso la completa interruzione del consumo di tabacco passi attraverso una serie di step successivi, a cominciare dalla graduale riduzione del numero di sigarette. In questa fase preliminare di ‘transizione’, è possibile sostituire quelle tradizionali con prodotti alternativi come, ad esempio, i dispositivi a tabacco riscaldato.

Presenti sul mercato da diversi anni, hanno fatto registrare una crescente diffusione. In base ai dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità a maggio dello scorso anno, le vendite di sigarette a tabacco riscaldato sono aumentate del 1089% da 2017 (ossia da quando sono in commercio), tant’è che “a maggio 2021 il 7% della popolazione usa regolarmente o occasionalmente la sigaretta a tabacco riscaldato (HTP)”. Il dato risente anche dell’effetto della pandemia, che generato un significativo aumento del consumo di tabacco riscaldato (a gennaio 2021, solo il 4,1% dei fumatori adulti ne faceva uso regolarmente), a riprova di come rappresenti un’alternativa sempre più gettonata alle normali sigarette.

Come funziona un riscaldatore di tabacco

Noti anche come THP (Tabacco Heating Product), i riscaldatori di tabacco (da non confondere con le e-cig, ovvero le sigarette elettroniche) sono dispositivi che, come suggerisce il nome, riscaldano una miscela di tabacco, senza provocarne la combustione.

In commercio esistono svariati modelli di THP, ciascuno dei quali utilizza una specifica tecnologia di riscaldamento. In linea di massima, il tabacco – contenuto all’interno di una stick di ricarica simile ad una comune sigaretta – viene portato ad una temperatura non superiore ai 300°, ben lontana da quella necessaria per innescare il processo di combustione (900°). Di conseguenza, i riscaldatori di tabacco non producono fumo né cenere (a differenza delle sigarette tradizionali) ma un aerosol privo di anidride carbonica.

Dal punto di vista tecnico, un riscaldatore di tabacco è dotato di un sistema di alimentazione e una camera di riscaldamento, all’interno della quale viene collocata la miscela di tabacco. Per riscaldare quest’ultima, alcuni dispositivi sfruttano una resistenza a controllo elettronico, in maniera tale da evitare il surriscaldamento; altri, invece, sono dotato di un apposito software per la regolazione della temperatura, così che il tabacco venga solo riscaldato e non bruciato.

I riscaldatori di tabacco a marchio gloTM, invece, impiegano un particolare sistema a induzione (sfruttando la Induction Heating Technology): attorno alla camera di riscaldamento è avvolta una bobina in grado di scaldare il tabacco per induzione.

Il tabacco riscaldato come alternativa al fumo tradizionale

Per via delle caratteristiche che li contraddistinguono, i riscaldatori di tabacco – una delle più recenti novità in fatto di prodotti per fumatori adulti – rappresentano una concreta alternativa al fumo tradizionale. L’assenza di combustione fa sì che durante il consumo di tabacco non vi siano emissioni di anidride carbonica; di contro, va sottolineato come ‘smettere di fumare’ rappresenti una scelta definitiva, che implica la rinuncia al tabacco in qualsiasi forma.

Non di meno, per rendere la transizione meno drastica e più facile da gestire, il passaggio momentaneo ai riscaldatori di tabacco rientra tra le possibilità da prendere in considerazione come supporto temporaneo per smettere di fumare. Naturalmente, affinché tali dispositivi risultino effettivamente utili alla causa, vanno adoperati con moderazione, nell’ottica di ridurre complessivamente il consumo di tabacco, sia in termini di quantità che di frequenza.

