Appalto foggiano per la ciclovia adriatica: 352 km da Lesina a Margherita

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/04/2023 – La provincia di Foggia ha indetto un bando di gara per realizzare il percorso della Ciclovia Adriatica di sua competenza. Il progetto nella sua interezza coinvolge le regioni del Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia per realizzare un itinerario che parte da Chioggia, in provincia di Venezia, fino al Salento.

L’appalto in questione, del valore di quasi 735 mila euro e finanziato dal PNRR, mira all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le indagini preliminari, per la progettazione definitiva e la relazione geologica, con l’opzione di commissionare anche la progettazione esecutiva e la direzione lavori (e relativi coordinamenti della sicurezza).Gli incarichi dovranno progettare i differenti percorsi prospettati che si snoderanno nella zona del Gargano per circa 352 km. C’è tempo fino al 12 aprile prossimo per presentare un’offerta e aggiudicarsi l’appalto.

Come sarà la ciclovia adriatica nel Gargano?

Il tratto pugliese della Ciclovia Adriatica prevede due differenti percorsi: il primo segue il periplo del promontorio del Gargano da Chieuti-Lesina fino a Margherita di Savoia, mentre il secondo (che è più veloce) si chiama “Variante del Tavoliere” perché parte da Lesina e arriva più direttamente al litorale di Margherita di Savoia attraverso Manfredonia, Poggio Imperiale, Apricena e Amendola.

La variante è stata pensata per coloro che, arrivando dal Molise a San Severo, volessero raggiungere più rapidamente la costa barese o salentina fino ad arrivare alla punta della Puglia, dove si trova la cittadina di Santa Maria di Leuca (Le).Inoltre, la parte nord della ciclovia è ulteriormente divisa in altri due itinerari: uno che si snoda lungo la costa e l’altro che segue un tracciato leggermente più interno. L’intero tracciato garganico è lungo circa 352 km è stato suddiviso in n. 6 “tronchi” (indicati con sei differenti colori nella mappa sotto).

Qual è lo stanziamento per la progettazione della ciclovia adriatica nella Provincia di Foggia?

Le attività di ingegneria e architettura hanno un valore complessivo stimato di 734.708,65 euro, destinati a:

• Attività preliminari alla progettazione (relazione archeologica, indagini geologiche, geognostiche e geotecniche e indagini di rilievi di traffico): 450.978,69 euro

• Progettazione Definitiva comprensiva di Relazione geologica: 283.729,69 euro

In aggiunta, nel caso di affidamento delle prestazioni opzionali, l’importo aumenterebbe di:

• Progettazione Esecutiva e CSP: 146.766,99 euro

• Direzione Lavori e CSE: 340.644,08 euro

• Aggiornamento catastale e pratiche espropriative: 50.000 euro

Con le attività opzionali, dunque, il valore totale dell’appalto sarebbe di 1.272.119,72 euro.

L’appalto è finanziato risorse del PNRR a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

Appalto Foggia: la tempistica della progettazione

Per effettuare le attività principali oggetto del bando sono stati indicati in totale 100 giorni, distribuiti tra i differenti incarichi nel modo seguente:

• Attività preliminari alla progettazione: 20 giorni

• Progettazione definitiva: 60 giorni

• Adeguamento della progettazione alle prescrizioni scaturite dal rapporto intermedio di verifica degli elaborati del progetto definitivo: 10 giorni

• Adeguamento della progettazione alle prescrizioni scaturite dal rapporto finale di verifica e la consegna finale degli elaborati del progetto definitivo: 10 giorni

Per i servizi opzionali sono stati fissati ulteriori 60 giorni.

Come partecipare e la scadenza del bando

La procedura di gara si svolge attraverso il Portale degli acquisti telematici della Provincia di Foggia. La scadenza fissata per presentare le offerte è alle ore 12:30 del 12 aprile 2023. La prima seduta, invece, si terrà il giorno dopo, alle ore 10:30 del 13 aprile, quando le proposte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti). Lo riporta appaltipnrr.it

SCARICA IL BANDO DI GARA