Campo eolico off shore: 61 pale a pochi km dalla costa del Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/04/2023 – E’ stato presentato alla Capitaneria di porto del Compartimento Marittimo di Barletta un procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’eserci zio di un impianto off – shore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Si tratta di una istanza per l’ottenimento di concessione demaniale marittima per la durata di 30 anni, per l’occupazione degli specchi acquei e zone del demanio marittimo interessati dalla installazione e l’esercizio di un parco eolico offshore galleggiante nel Mar Adriatico denominato e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) della potenza complessiva di 930 MW, al largo del promontorio del Gargano da realizzarsi oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.

Tale domanda è stata presentata dalla Società APENESTE S.r.l., per il rilascio di una

concessione demaniale marittima trentennale, delle sottoelencate zone:

– Specchio acqueo oltre il limite delle acque territoriali: m² 326.050.026,97

– Specchio acqueo entro il limite delle acque territoriali: m² 34.732,56

– Zona demaniale marittima a terra: m² 56,00;

site nel Mare Adriatico Meridionale, nel tratto di mare di competenza della Capitaneria di porto di Barletta al largo del promontorio del Gargano, per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico offshore, composto da n° 61 aerogeneratori eolici di tipo galleggiante.

Opere principali previste:

• 61 aerogeneratori (turbine eoliche galleggianti) posti in mare ad una distanza minima di

circa 37 Km dal promontorio del Gargano collegati elettricamente ad una stazione di

trasformazione flottante, posta a sud dell’area occupata dagli aerogeneratori, mediante

una rete di circuiti sottomarini interni al parco.

• Lo specchio acqueo all’interno del quale sono ubicati gli aerogeneratori e la stazione

flottante si sviluppa su una superficie di circa 325,97 km2.

• L’energia prodotta sarà convogliata a terra mediante cavo marino opportunamente

giuntato con il cavo terrestre il cui punto di approdo è previsto nel Comune di Barletta.

Infine attraversando i comuni di Barletta ed Andria l’elettrodotto terrestre raggiungerà la

Stazione Elettrica di Andria per il collegamento alla RTN;

• l’impianto così composto dovrebbe garantire una capacità di 930 MW