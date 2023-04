Canti religiosi al posto delle lezioni, il ministro invia gli ispettori

ORISTANO, 12/04/2023 – “Dopo diversi interventi in ‘ buona fede ‘ da parte del dirigente scolastico, sono state invocate le procedure disciplinari e sono stato sanzionato per 20 giorni.

Successivamente, appena appresa la notizia, ho inviato un ispettore nella scuola per richiedere una relazione dettagliata sui fatti e per accertarmi che la procedura si fosse svolta correttamente”. È il caso degli insegnanti oristanesi che cantano inni religiosi e pregano in classe, come ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una diretta del Tg – Diario del Giorno di Retequattro.





Fonte: agi

“Ovviamente gli insegnanti potranno fare ricorso al Tribunale del lavoro“, ha proseguito, “posso solo dire che non si tratta di canti episodici di preghiere, ma di preghiere e canti religiosi ripetuti durante l’orario disciplinare, dal documento su cui si è basato il provvedimento disciplinare”. Il rapporto afferma che invece di insegnare storia, geografia e matematica, sono stati cantati inni religiosi e preghiere. In altre parole, si tratta di una violazione degli obblighi di legge. Non è possibile intonare canti religiosi, Bandiera rossa o leggere la Repubblica durante le lezioni di matematica‘“.

È stato affermato che si trattava di “un‘insegnante elementare di storia, geografia e matematica e che, secondo il rapporto, insegnava questo, non la musica“. Durante l‘ora di disciplina che le è stata assegnata, invece di insegnare le materie assegnate, le è stato fatto cantare inni religiosi e pregare. Ci sono documenti ufficiali in cui questo appare. Se è falso, gli ispettori lo verificheranno“, ha concluso. Lo riporta l’agenzia AGI.