Inchiesta su ospedale Covid, Emiliano: “Decisero tutto i tecnici”

BARI, 12/04/2023 – Le scelte fatte nella costruzione dell ‘ ospedale Covid alla Fiera del Levante sono semplicemente frutto di decisioni ingegneristiche .

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, smentisce la versione dei fatti dell‘ingegner Antonio Mercurio. In sostanza, ha messo la palla nel settore della politica in un’inchiesta trasmessa ieri sera da Report sull’esplosione dei costi di una struttura di protezione civile su cui sta indagando la Procura di Bari.

“Emiliano era sempre presente, come se fosse il responsabile del progetto. Chi controlla l’amministrazione non può pensare che siano i dirigenti e i dipendenti a decidere. Venivano date istruzioni politiche”, ha spiegato un ex dipendente in un’intervista registrata a ottobre. In seguito è stato messo agli arresti domiciliari nell‘ambito di un’inchiesta su un altro contratto di protezione civile. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.