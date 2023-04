Incidente elicottero 118, risarcimento per tutte le famiglie delle vittime

FOGGIA, 12/04/2023 – L’ incidente sul Monte Cefalone, che ha causato la morte di Walter Bucci, Giuseppe Serpetti, Mario Matrella, Davide De Carolis, Gianmarco Zavoli, dei soccorritori dell ‘elicottero e di un turista ferito sulle piste da sci e soccorso dall’elicottero, è il risultato di un incidente avvenuto a L’Aquila , dove le famiglie Bucci, Serpetti, Matrella, De Carolis e Zavoli sono state uccise da un elicottero.

Sei anni dopo la perdita di Ettore Palanca, il tribunale civile dell‘Aquila ha deciso di risarcire anche le famiglie Bucci e De Carolis. In precedenza, i risarcimenti erano stati assegnati alle famiglie di altre vittime dell‘incidente, in seguito a trattative con le rispettive compagnie di assicurazione. Secondo Il Messaggero, dopo la fine del processo penale, in cui è stato ritenuto responsabile solo il pilota, gli avvocati delle famiglie delle due vittime dovranno affidarsi al tribunale per assegnare i risarcimenti secondo una precisa tabella di riferimento.