Manfredonia, partiti lavori rifacimento asfalto in Via Palatella e Viale Padre Pio

A comunicarlo è Lucia Trigiani Assessore ai Lavori Pubblici. Questi tre cantieri rientrano nel piano “StradaXStrada” finanziato dalla Regione Puglia per 1,5 milioni di euro per interventi di rifacimento totale di gran parte delle strade cittadine, a cui si aggiungono i lavori di ripristino da parte di aziende interessate da cantieri e lavori di scavo (fibra, energia elettrica, impianti idrico-fognanti). Con l’arrivo di più stabili e favorevoli condizioni meteo-climatiche saranno avviati nei prossimi giorni tutti i cantieri di “StradaXStrada” con strade nuovamente percorribili e sicure per cittadini e turisti.