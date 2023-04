Meteo Puglia, aprile ancora instabile: in arrivo pioggia e neve

FOGGIA, 12/04/2023 – Aprile quest’anno è instabile, basso, piovoso e nevoso .

Il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici riconosce che i proverbi nati da questa saggezza popolare hanno una certa validità: negli ultimi due o tre decenni, aprile ha assunto una connotazione quasi estiva per la maggior parte del mese, I giorni più freddi sono diventati sempre più rari, con punte di 30°C registrate già il 10° giorno del mese.

Quest‘anno, come dice il proverbio, “un giorno freddo è un giorno caldo”, aprile è un ritorno al passato, in quanto restituisce valore e rilevanza alla pratica comune prima del riscaldamento globale. Oggi ci saranno 27°C in Sardegna e domani 28°C in Sicilia, seguiti dalla neve sulle Alpi e sugli Appennini a 700-800 m di quota, per poi tornare per un po‘ all’inverno.

Da venerdì fino almeno al 20 aprile, le temperature saranno al di sotto della norma, senza segni di calore o di pre-estate.

Due sistemi di bassa pressione si stanno avvicinando, uno da nord-ovest questa sera e l’altro nel fine settimana. Entrambe le basse pressioni proverranno dal Nord Atlantico e porteranno le precipitazioni più intense nel Nord-Est per poi spostarsi rapidamente verso il Centro-Sud. L’assetato nord-ovest continuerà a soffrire di siccità, anche se tra oggi e domenica cadranno 10-30 mm di pioggi

Fonte: ilmeteo

Oggi, mercoledì 12 aprile, parte settentrionale: cielo nuvoloso, pioggia dalle Alpi alle pianure. Al centro: poche nuvole, clima mite, caldo per il periodo in Sardegna. Al sud: soleggiato.

Domani, giovedì 13 aprile: al nord: piogge diffuse in Lombardia e nel nord-est. Al centro: tempo instabile in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al sud, nuvolosità.

Venerdì 14 aprile – Al nord: cielo nuvoloso. Al centro: variabilità perturbata. Al sud: piogge sparse. Tendenza: da sabato nuova perturbazione. Lo riporta l’agenzia Adnkronos.