Sostituiscono centraline per rubare le auto, fermata banda di Cerignola

FERMO, 12/04/2023 – Cresce l’allarme per i furti d’auto. A Porto San Giorgio è stato effettuato un controllo speciale dei carabinieri e i militari della locale stazione , in collaborazione con quelli di Fermo, hanno individuato e denunciato tre giovani di circa 20 anni di Cerignola, nel F oggiano.

Tutti e tre avevano precedenti con la polizia ed erano noti per tentativi di furto con complici. I tre avevano tentato qualche tempo fa di rubare un‘autovettura sostituendo la centralina, ed erano noti per essere gli autori di un analogo tentativo di furto di una Volkswagen Golf di proprietà di un residente della zona.

I tre autori erano seguiti dai carabinieri e, dopo essersi allontanati dalla città, sono stati fermati da una volante sulla superstrada di Pescara sotto la direzione degli stessi carabinieri. In effetti, per quanto possa sembrare paradossale, i veicoli ad alta tecnologia sono facili da rubare oggi come 50 anni fa. La tecnologia e gli strumenti a disposizione dei ladri sono cambiati. Spesso vengono rubati attraverso il sistema di codifica dell’auto, ma possono essere rubati anche attraverso strumenti appositamente sviluppati. Un modo per ottenere un’unità di controllo. Lo riporta corriereadriatico.it