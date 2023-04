Tangenti in un Comune del Tarantino, quattro ai domiciliari

TARANTO, 12/04/2023 – Tre imprenditori e quattro amministratori comunali sono stati arrestati e posti ai domiciliari dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto nell’ambito di un’indagine su appalti e commesse dirette assegnate dal Comune di Statte.

Si tratta di Vincenzo La Gioia, responsabile del settore “Pianificazione territoriale e sviluppo economico“ del Comune, e degli imprenditori Marco Moscaggiura, Oronzo Moscaggiura e Amedeo Pesare. Le accuse sono, a vario titolo, di corruzione e turbativa d’asta. Un‘ordinanza di custodia cautelare con applicazione del braccialetto elettronico è stata firmata dal gip di Taranto Rita Romano su richiesta del pm Lucia Isceri. In totale sono nove le persone indagate.

Secondo l’accusa, il dirigente comunale avrebbe modificato una gara d’appalto per assegnare una serie di servizi a una società collegata a Marco Moscaziura, aggiudicandosi direttamente la gara e ottenendo in cambio una “tangente” pari al 10% dell’appalto. Tra le gare d’appalto finite all’attenzione degli inquirenti ci sono i contratti per la pulizia e la manutenzione degli edifici comunali, oltre che per la gestione dei servizi integrati.

L’indagine è partita da un controllo sull’appalto di quattro mesi, del valore di 147.000 euro. L’amministratore del Comune, La Gioia, era in contatto con Marco Moscaggiura (amministratore di fatto delle tre società Tecno Gf Service srl, Oemmedi Costruzioni e Angelo blu società cooperativa) e dopo che il Comune aveva confermato il pagamento in quattro rate di Sarebbe stata concordata una tangente di 14.700 euro, pari al 10% del pagamento. Secondo la polizia giudiziaria, i due indagati avevano già concordato una data e un luogo per la tangente dopo che l’accordo era stato raggiunto per telefono. I fondi per i pagamenti sono stati prelevati da un conto corrente intestato alla società ed erogati attraverso camuffamenti contabili per pagare anticipi al management e agli azionisti, nonché donazioni e sponsorizzazioni fittizie per conto di varie organizzazioni. Lo riporta l’agenzia Ansa.