Una segnalazione e richiesta di intervento risolutivo da parte del coordinatore CGIL dei Cinque Reali Siti Daniele Calamita e del Segretario generale CGIL di Capitanata Angelo Ricucci è stata indirizzata questa mattina nei confronti Direzione ASL dei 5 Reali Siti.

Obiettivo: come si legge nella comunicazione “sollecitare un intervento rapido e risolutivo in merito alla situazione che vivono i cittadini dei 5 Reali Siti”

Sembrerebbe, infatti, che da tempo, nella struttura Asl sita nei “Cinque Reali Siti” avverrebbero “disguidi legati alla presenza di un solo operatore che, suo malgrado” si legge ancora nella comunicazione firmata da Daniele Calamita e Angelo Ricucci “deve ottemperare a tutta l’utenza e che, spesso il sistema va in affanno con conseguenti esasperazione da parte degli utenti”.

Nello specifico in questo periodo, nel quale sono in corso i rinnovi delle esenzioni ticket ed allo stesso tempo le normali incombenze, come analisi e simili, l’insieme di tali pratiche metterebbe in difficoltà sia l’operatore, per la mole enorme di lavoro, ma sopratutto l’utenza “e parliamo il più delle volte di persone anziane o con fragilità.” dicono entrambi i sindacalisti nella loro richiesta, che sottolineano: “questo sovraccarico di presenze e questa incertezza genera tensioni che spesso sono sfociate in alterazione e forme di aggressività nell’utenza”.

La richiesta, dunque, sarebbe la seguente: un intervento celere e risolutivo “auspicando” si legge nella comunicazione “un rafforzamento operativo al fine di evitare che queste tensioni possano sfociano in azioni degenerate e incontrollate”.

Non solo. I due sindacalisti chiedono altresì “di abilitare quanto prima il nuovo centro polifunzionale, luogo decisamente più consono e dignitoso, rispetto alla vostra attuale collocazione, la funzione che fornite alla cittadinanza è fondamentale e merita una collocazione degna, considerato anche che la nuova struttura (centro polifunzionale) è pronta da diverso tempo e darebbe contesti dignitosi all’utenza”.