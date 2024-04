Cristina D'Avena la Special Guest dell'ottava edizione del Festival del Nerd a Foggia!

Foggia. La notizia che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivata: Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati, sarà la Special Guest dell’ottava edizione del Festival del Nerd!

L’entusiasmo dei fan è alle stelle, e ora possiamo confermare ufficialmente che il concerto andrà in scena domenica 5 maggio, alle ore 21:00, presso Piazza Umberto Giordano.

Questa sarà un’occasione unica per tutti gli amanti dei cartoni animati di ascoltare dal vivo, gratuitamente, le indimenticabili sigle che hanno accompagnato la nostra infanzia e continuano a far parte della nostra vita.

Da “Kiss Me Licia” a “Holly e Benji”, passando per “Pollon” e “I Puffi”, Cristina D’Avena ci regalerà un viaggio emozionante attraverso i ricordi più belli della nostra giovinezza.

L’emozione di poter assistere a un concerto così speciale in un contesto come il Festival del Nerd è davvero unica. Oltre alla musica, infatti, ci saranno molte altre attività e sorprese per tutti i partecipanti. Così, l’atmosfera di festa e divertimento sarà assicurata per tutta la durata dell’evento.