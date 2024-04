Il successo di Spacest.com: la perfetta combinazione tra digitalizzazione e servizi ad hoc nel mercato immobiliare

Spacest.com, precedentemente conosciuto come Roomlessrent.com, sta guadagnando popolarità nel panorama delle locazioni immobiliari, grazie al suo impegno nella digitalizzazione del settore. Ha infatti intrapreso l’ambiziosa missione di trasformare il processo di locazione a medio-lungo termine, portandolo nell’era digitale.

Fondata nel 2020 da un team di quattro imprenditori, Riccardo Matteoni, Francesco Martini, Andrea Primaverili e Andrea Degli Innocenti, l’azienda si caratterizza per un approccio innovativo, che mira a semplificare e ottimizzare l’esperienza di locazione sia per gli inquilini che per i proprietari. Ispirandosi al successo delle piattaforme turistiche nel contesto delle locazioni a lungo termine, si è affermata come un punto di riferimento nel settore, promettendo un cambiamento significativo nel mercato degli affitti tradizionali.

Spacest.com: un’azienda proiettata verso il futuro delle locazioni immobiliari

L’avventura di Spacest.com prende il via nel 2020, quando i suoi fondatori, di fronte alle problematiche e alle difficoltà del settore delle locazioni tradizionali, hanno scelto di dar vita a una risposta innovativa, per far fronte alle necessità di un mercato in costante evoluzione.

Tutto è partito da un concetto semplice: sfruttare le potenzialità del mondo digitale per agevolare incontri vantaggiosi e sicuri tra proprietari di immobili e inquilini alla ricerca di soluzioni abitative a medio e lungo termine. La lungimiranza dei fondatori, unita al supporto di finanziatori come Nana Bianca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha permesso a Spacest.com di implementare e migliorare la propria piattaforma, rendendo il percorso di locazione non solo più rapido e agevole, ma anche notevolmente più sicuro.

L’investimento di 1,7 milioni di euro ricevuto a luglio 2022 da Sensible Capital e il Club Degli Investitori ha segnato una tappa cruciale nel percorso di crescita, permettendo all’azienda di espandere la sua presenza su scala globale.

Efficienza operativa e presenza globale di Spacest.com

Dal lancio avvenuto nel 2020, Spacest.com si è rapidamente espanso oltre i confini nazionali, diventando un attore di rilievo globale nell’ambito delle locazioni a medio e lungo termine. La piattaforma è attualmente operativa in modo consolidato in cinque Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania e Portogallo.

Questa espansione geografica dimostra non solo l’adattabilità e l’efficacia del modello di business di Spacest.com, ma anche la sua abilità nel rispondere alle necessità e alle richieste di diversi mercati. Con obiettivi ambiziosi di crescita, la piattaforma punta a espandersi in nuovi Paesi, con lo scopo di ottenere una presenza rilevante sia in altre nazioni europee che in importanti mercati asiatici come Hong Kong e Singapore.

Dalla sua creazione, Spacest.com ha registrato un incremento annuale del 300%, un chiaro segnale del suo successo e della sua capacità di attrarre utenti. Durante il 2023, la piattaforma ha fornito assistenza a più di 5000 inquilini, producendo un valore stimato di 30 milioni di euro per i proprietari d’immobili.

Tali cifre non solo mettono in luce il considerevole impatto sul mercato delle locazioni, ma costituiscono anche una testimonianza concreta dei vantaggi offerti da Spacest.com sia agli inquilini che ai proprietari d’immobili.

Tipi d’immobili e servizi per gli inquilini: una proposta unica

Spacest.com si contraddistingue nel settore delle locazioni grazie alla sua proposta diversificata e personalizzata, ideata per soddisfare le necessità di una clientela eterogenea. La piattaforma offre un ampio ventaglio di tipologie immobiliari, che spaziano da intere proprietà ad appartamenti, fino a stanze singole e posti letto, tutti interamente ammobiliati e pronti all’uso.

Questi “serviced apartments” costituiscono una scelta ottimale per coloro che sono alla ricerca di alloggi a medio-lungo termine, offrendo opzioni versatili che vanno da soggiorni minimi di un mese fino a periodi superiori ai 12 mesi, con opzioni di rinnovo e termini di disdetta brevi. Spacest.com, inoltre, promuove una strategia di depositi cauzionali leggeri, semplificando ulteriormente l’accesso a soluzioni abitative temporanee.

Spacest.com si impegna a offrire ai propri inquilini un’esperienza di affitto confortevole e senza stress, grazie a una vasta gamma di servizi dedicati. Uno dei punti di forza è il servizio clienti multilingue, pronto a fornire un supporto completo durante l’intero processo di locazione.

Gli inquilini possono prenotare comodamente online l’alloggio desiderato, senza dover effettuare visite in loco, risparmiando così tempo prezioso. L’azienda si distingue per la politica dei depositi cauzionali leggeri e per i servizi innovativi, come il futuro azzeramento dei depositi attraverso partnership bancarie e il finanziamento del canone. Queste iniziative dimostrano la volontà di Spacest.com di rendere le locazioni sempre più accessibili e in linea con le esigenze finanziarie degli inquilini di oggi.

Tipologie di inquilini: dai professionisti agli studenti universitari

Spacest.com si rivolge ad un vasto pubblico di inquilini, ognuno con necessità particolari ma accomunati dall’esigenza di trovare alloggi flessibili e convenienti per periodi di medio e lungo termine. Gli studenti universitari fuori sede sono una fetta importante del target della piattaforma, in quanto cercano sistemazioni temporanee per la durata del loro percorso accademico. Allo stesso modo, i giovani che frequentano corsi di specializzazione e master post-laurea utilizzano Spacest.com per individuare alloggi adatti alle loro esigenze di breve e medio termine, situati in prossimità dei luoghi d’istruzione.

Un altro segmento significativo è rappresentato dai giovani professionisti spesso alla ricerca di opportunità professionali nei grandi centri urbani o in trasferta per nuovi incarichi. La piattaforma consente loro di trovare alloggi temporanei in linea con le loro necessità di flessibilità e mobilità.

Grazie a più di 100 collaborazioni con aziende e relocation company, inoltre, Spacest.com si rivolge anche a manager e professionisti coinvolti in progetti fuori sede, che hanno bisogno di un alloggio temporaneo per la durata del loro incarico.

Il moderno mercato delle locazioni

Il panorama delle locazioni sta attraversando un periodo di profonda evoluzione, influenzato dai cambiamenti nelle necessità abitative delle nuove generazioni e da importanti fattori socio-economici. Si osserva una significativa trasformazione nei modelli abitativi, con una domanda crescente di soluzioni flessibili che possano rispondere velocemente alle trasformazioni nella vita personale e professionale degli individui. Questa tendenza è accentuata dall’accentramento verso le grandi città, dove le nuove generazioni ricercano opportunità formative e professionali, aumentando la domanda di alloggi temporanei in queste zone.

Allo stesso tempo, il minore potere d’acquisto e le difficoltà economiche affrontate dalle nuove generazioni hanno un impatto diretto sul mercato delle locazioni. Molti posticipano l’acquisto della prima abitazione, scegliendo di rimanere in affitto per tempi più estesi. Questa situazione contribuisce a prolungare la durata media della locazione e a rafforzare l’esigenza di soluzioni abitative versatili e compatibili con stili di vita dinamici.

In aggiunta, la crescita del turnover delle locazioni rispecchia la minore stabilità abitativa delle nuove generazioni, con frequenti cambi di residenza alla ricerca di nuove possibilità o esperienze. Il tempo medio tra un trasloco e l’altro si è accorciato, evidenziando una preferenza per contratti di locazione più brevi e flessibili, un trend che Spacest.com ha abilmente colto e soddisfatto con la sua proposta.

Prospettive future e innovazione grazie a Spacest.com

Spacest.com non si è limitata a soddisfare solamente le richieste attuali del mercato delle locazioni; ha anche aperto la strada a novità che delineano il futuro del settore. Dal 2024, la piattaforma introdurrà un servizio che consentirà di azzerare i depositi cauzionali per tutte le proprietà presenti online.

Questa iniziativa mira a diminuire notevolmente le barriere all’ingresso per gli inquilini, semplificando ulteriormente l’accesso alle locazioni a medio-lungo termine. Contemporaneamente, verrà avviato un servizio di finanziamento del canone, offrendo agli inquilini la possibilità di ripartire il costo dell’affitto su periodi più estesi, riducendo così l’onere economico iniziale e rendendo gli alloggi accessibili a una platea più vasta.

I servizi rivolti ai proprietari che caratterizzano Spacest.com

Come sito per affittare case, Spacest.com si impegna a fornire un’ampia gamma di servizi non solo per gli inquilini, ma anche per i proprietari di immobili, con l’obiettivo di semplificare e migliorare l’esperienza di locazione. I proprietari beneficiano dell’accesso a un’ampia base di potenziali inquilini affidabili, garantendo un flusso di reddito costante. La piattaforma conduce un attento screening dei candidati, analizzando referenze, esperienze precedenti e solvibilità finanziaria, per assicurare ai proprietari l’opportunità di selezionare inquilini responsabili e affidabili.

Grazie alla digitalizzazione completa del processo di locazione, Spacest.com elimina la necessità di visite in loco e riduce notevolmente i tempi di attesa per la finalizzazione dei contratti. Questo approccio innovativo ed efficiente aumenta la soddisfazione sia dei proprietari che degli inquilini. Inoltre, il servizio di garanzia del canone offre ai proprietari la certezza di ricevere pagamenti puntuali, anche in caso di insolvenza dell’inquilino, fornendo una sicurezza aggiuntiva e serenità.

Per ottimizzare la sicurezza e ridurre al minimo i rischi, Spacest.com fornisce anche una copertura per i danni all’immobile, offrendo ai proprietari un ulteriore livello di tutela. Infine, tutti gli aspetti burocratici, compresa la stesura e la firma dei contratti, sono gestiti digitalmente, semplificando significativamente i processi amministrativi e riducendo gli oneri per i proprietari.

Come scoprire tutte le informazioni e i servizi offerti? È sufficiente consultare https://spacest.com/. (NOTA STAMPA).