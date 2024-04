Rifiuti. "Cerignola, a Torricelli (e non solo) è una vergogna. Quartiere sotto scacco della violenza"

Il piddino Giannotti racconta dello sciopero di mercoledì, di cui sarebbe stata data tempestiva comunicazione. Come? Attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune con circa 6mila followers (quindi almeno 54mila cerignolani non la seguono), non con avvisi scritti o messaggi audio per le vie cittadine. Risultato? I 5mila residenti di Torricelli hanno comunque lasciato fuori i sacchetti da mercoledì e nessuno li ha raccolti. Anzi, non li raccoglievano da lunedì, stando alle testimonianze. La puzza aumenta e scarafaggi, zanzare, serpenti, topi fanno il resto.

Uno dei tanti disservizi? Facile. Ma è qui che Giannotti ci stupisce: ci sarebbe – a detta del piddino – un uomo armato di machete che minaccia e ferisce gli operai della ditta dei rifiuti. E quindi non si raccoglie… Hanno chiesto la scorta alla polizia per garantire la sicurezza dei dipendenti Tekra, ma gli agenti non bastano mai. Come mai quel cittadino è ancora libero di girare col machete, tanto che ci vuole la scorta per raccogliere l’immondizia? Perchè non se ne è data tempestiva comunicazione, a tutela dei residenti? E in Zona industriale, dove la situazione è la stessa di Torricelli, chi c’è ad impedire la pulizia e la raccolta?